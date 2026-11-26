Hay decisiones profesionales que, con el paso del tiempo, adquieren una dimensión muy distinta. La de Woody Harrelson con 'Los juegos del hambre' es una de ellas. El actor estuvo a punto de quedarse fuera de una de las franquicias más exitosas del cine reciente, ya que rechazó hasta en dos ocasiones la posibilidad de interpretar a Haymitch Abernathy.

El propio Harrelson ha contado esta anécdota durante una entrevista con Vanity Fair, en la que ha participado junto a Joseph Zada, el actor que interpreta a una versión más joven de Haymitch en la nueva precuela, 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. Al hablar sobre cómo llegó a incorporarse a la primera película, el veterano intérprete sorprendía a su compañero al confesarle que había rechazado la oferta dos veces.

"Sí, es una estupidez", reconocía Harrelson cuando Zada le preguntaba por aquella decisión. El actor explicaba que había leído los libros y que le habían gustado mucho, pero no terminaba de encontrar suficiente atractivo en el personaje desde el punto de vista interpretativo. "Pensaba que estaba bien, había leído los libros y eran realmente buenos, pero simplemente no creía que hubiera suficiente que hacer. No sé si había suficiente que hacer", ha expuesto.

Una valoración que, vista desde la perspectiva actual, resulta especialmente llamativa. Haymitch terminó convirtiéndose en uno de los personajes más reconocibles de la franquicia y en una pieza fundamental de su desarrollo narrativo.

Gary Ross tuvo que convencerlo

La insistencia del director Gary Ross, responsable de la primera entrega estrenada en 2012, fue determinante para cambiar de opinión. Según ha recordado el actor, el cineasta decidió llamarlo personalmente y dejarle claro que no contemplaba ninguna alternativa para el personaje.

"Woody, tienes que hacer este papel. No tengo una segunda opción. Tienes que interpretar a Haymitch", le dijo Ross durante aquella conversación telefónica. Después de unos diez minutos hablando con él, Harrelson terminó cediendo: "Está bien, de acuerdo, hagámoslo".

Joseph Zada y Woody Harrelson son Haymitch Abernathy en 'Los Juegos del Hambre'

Ahora, el actor reconoce que no puede imaginar su vida sin aquella experiencia ni sin las personas que conoció durante el rodaje. Una confesión que refleja hasta qué punto su percepción del proyecto cambió después de incorporarse al universo creado por Suzanne Collins.

El regreso de Haymitch en 'Amanecer en la cosecha'

La anécdota llega en plena actualidad de la franquicia, con el estreno de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. La película, dirigida nuevamente por Francis Lawrence, se sitúa 25 años antes de los acontecimientos de la saga original y cuenta los orígenes de Haymitch, obligado a participar en el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Joseph Zada encabeza esta historia acompañado por nombres como McKenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons y Elle Fanning. Además, la producción ha contado con pequeños regresos de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, que vuelven a ponerse en la piel de Katniss y Peeta.

La propia Lawrence describió su regreso como una experiencia "increíble" y especialmente emotiva, al reencontrarse con antiguos compañeros y miembros del equipo. Mientras tanto, la nueva entrega ha arrancado con fuerza en taquilla, alcanzando los 120 millones de dólares durante su primer fin de semana. Una nueva prueba del tirón de una saga a la que Woody Harrelson estuvo a punto de no incorporarse.

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