Hace unos días nos enterábamos de que 'Un lugar para soñar' se ha convertido oficialmente en la serie de televisión más larga de toda la historia de Netflix al haberse garantizado que llegará hasta las 9 temporadas y los 94 episodios. Eso sí, con eso todavía se quedaría con la serie más larga de la historia en HBO, pues suma 10 temporadas y 121 episodios.

Ese honor pertenece a 'Larry David', la genial comedia creada y protagonizada por el actor que le da nombre en España -su título original es 'Curb Your Enthusiasm'-. Su premisa es tan sencilla como seguir el día a día de Larry David, jugando con los límites entre realidad y ficción mediante el uso de un sentido del humor muy marca de la casa.

Ya finalizada (o eso parece al menos)

Los orígenes de la serie se remontan a 1999, cuando HBO emitió una suerte de episodio piloto donde Larry propone a la cadena hacer una especial de comedia de una hora, solamente para intentar echarse atrás en el último momento. Su buena acogida llevó a que acaba convirtiéndose después en una serie estrenada en octubre de 2000 y que siguió en activo hasta llegar a su final en abril de 2024.

No hace falta ser un genio de las matemáticas para ver que 12 temporada son pocas para tantos ellos, pero es que por ejemplo hubo un largo hiato entre la octava, lanzada en 2011, y la novena, que no llegó hasta el año 2017.

De hecho, esa extraña frecuencia que asumió la serie con el paso de los años llevó a que muchos se mostrasen escépticos ante el anuncio de que la temporada 12 iba a ser la última de la serie. El propio Larry David reconoció que ya lo había dicho antes, pero también destacó que "cuando lo dije no tenía 76 años".

Seguro que a muchos no les sorprendería si cambia de idea, pero David se ha ganado hacer lo que le apetezca. Y su nueva miniserie 'Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad' es una extensión de lo que ya pudimos ver aquí, así que poca queja puede haber entre sus fans.

No obstante, si quiere volver con una temporada 13 de 'Larry David', seguro que no le van a faltar apoyos. Que a lo largo de los años pasaron por la serie actores y personalidades como Ted Danson, Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards, Martin Scorsese, Ben Stiller, Sean Penn, Jon Hamm, Mel Brooks, David Schwimmer, Rob Reiner, Lin-Manuel Miranda, Christian Slater, Elizabeth Banks, Mindy Kaling, Shaquille O'Neal, John McEnroe o Alanis Morrisette, casi todos ellos interpretando a versiones exageradas de sí mismos. A ver qué otra serie supera esto.

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