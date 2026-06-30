La nueva serie de Larry David es una clase magistral de humor absurdo aplicado a la historia de Estados Unidos. Y una extensión natural de 'Curb Your Enthusiasm'

¿Qué pasaría si Larry David hubiera estado presente en algunos de los momentos más importantes de la historia de Estados Unidos? Pues esa misma es la premisa de 'Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad', la nueva miniserie de HBO creada por el responsable de 'Seinfeld' y 'Curb Your Enthusiasm' junto a Jeff Schaffer, con Barack Obama como productor ejecutivo.

A lo largo de siete episodios de apenas media hora, la serie reescribe algunos episodios históricos tan emblemáticos como el Motín del Té de Boston, la Declaración de Independencia, el primer vuelo de los hermanos Wright o el gesto de Rosa Parks, introduciendo en todos ellos a un Larry David incapaz de dejar pasar una mínima injusticia sin convertirla en un conflicto monumental.

Viaje al pasado

Cada episodio reúne varios sketches independientes en los que Larry interpreta tanto a personajes históricos como a figuras completamente inventadas que acaban interfiriendo en acontecimientos decisivos. Y la gracia no está en la recreación de los hechos, sino en comprobar cómo el protagonista es capaz de estropear cualquier momento con sus eternas obsesiones: las normas sociales, las discusiones absurdas y esa incapacidad casi patológica para dejar pasar cualquier detalle que le moleste.

La serie juega constantemente con la idea de transformar la historia en una visión propia de Larry David. Da igual que aparezcan Abraham Lincoln, los hermanos Wright, Rosa Parks o Lewis y Clark: todos terminan atrapados en una conversación incómoda o una discusión provocada por Larry David. Y esto nos recuerda a lo mejor de 'Curb Your Enthusiasm', solo que en diferentes épocas y contextos históricos.

Por otro lado, uno de los grandes atractivos de la serie es el desfile de estrellas invitadas. Jerry Seinfeld, Bill Hader, Jon Hamm, Isla Fisher, Kathryn Hahn, Lin-Manuel Miranda, Vince Vaughn o Jane Krakowski aparecen dando vida a personajes históricos o ficticios, y esto le da un ritmo frenético a la sucesión de sketches, en la que los aciertos superan a los inevitables altibajos.

Pero, más allá de los chistes, la serie también encuentra espacio para hablar sobre el racismo, el antisemitismo, la desigualdad o la política estadounidense. Y lo hace sin abandonar nunca el tono de comedia, utilizando el absurdo para desmontar mitos nacionales y recordando que incluso los grandes momentos de la historia pueden contemplarse desde un punto de vista completamente ridículo.

Para quienes echamos de menos 'Curb Your Enthusiasm', 'Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad' es probablemente lo más parecido a una nueva temporada. Cambian los escenarios y los personajes, pero Larry David sigue siendo exactamente el mismo: un experto en convertir cualquier situación, por histórica que sea, en un desastre desternillante.

La tenéis en HBO Max.

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