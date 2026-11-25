Antes de que 'Adolescencia' y 'Él y ella' se convirtieran en dos de los grandes fenómenos recientes de Netflix, una miniserie alemana consiguió enganchar a espectadores de todo el mundo con una historia tan inquietante como llena de giros. Se estrenó en septiembre de 2023, pasó bastante desapercibida para quienes no estaban pendientes de las novedades internacionales y terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la plataforma.

Estoy hablando de 'Mi dulce niña', un thriller psicológico que acumula más de 85 millones de visualizaciones y que incluso se llevó un premio Emmy Internacional a la mejor miniserie.

El thriller alemán que conquistó Netflix

'Mi dulce niña' llegó a Netflix en septiembre de 2023 y no tardó en convertirse en un fenómeno internacional. Entre su estreno y finales de diciembre de 2025, la miniserie acumuló 85,7 millones de visualizaciones y 413,3 millones de horas reproducidas en todo el mundo, según los datos recopilados a partir de los informes de audiencia de la plataforma. Unas cifras que la sitúan entre las producciones limitadas más vistas de los últimos años y que demuestran que el catálogo de Netflix todavía puede guardar alguna sorpresa más allá de los estrenos que más promociona.

De hecho, durante un tiempo llegó a ocupar un puesto entre las cinco miniseries más populares de Netflix desde 2023. En el ranking de visualizaciones aparecía por detrás de títulos como 'Adolescencia', 'En deuda eterna', 'Él y ella' y 'Mi reno de peluche', pero por delante de otras producciones de éxito como 'Griselda' o '¿Quién es Erin Carter?'.

La historia comienza con Lena (Kim Riedle), una mujer que lleva años retenida junto a dos niños, Jonathan (Sammy Schrein) y Hannah (Naila Schuberth), en una casa aislada y sin ventanas. Su captor los mantiene sometidos a unas reglas estrictas y controla cada aspecto de sus vidas. Sin embargo, todo cambia cuando Lena y Hannah consiguen escapar. Lo que debería ser el principio de una nueva vida se convierte rápidamente en un misterio mucho más complejo de lo que parece.

La noticia de la fuga despierta también la esperanza de Matthias (Justus von Dohnányi) y Karin (Julika Jenkins), los padres de Lena, que llevan trece años buscando a su hija desaparecida. Cuando descubren que una mujer ha sobrevivido a un cautiverio, acuden al hospital convencidos de que por fin podrán reencontrarse con ella.

Pero la mujer que encuentran allí no es su hija. A partir de ese momento, la miniserie comienza a desplegar una trama de identidades, secretos y revelaciones que obliga a cuestionar todo lo que se ha contado hasta entonces.

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