La miniserie de Netflix con un 100% de críticas positivas que dura menos de 5 horas y ya es una de las más vistas de la historia de la plataforma

Todo el mundo conoce los títulos más populares de Netflix como 'Stranger Things', 'Los Bridgerton' o 'Miércoles', pero a veces hay títulos que surgen de la nada y arrasan. Todos os acordaréis de 'El juego del calamar' por su enorme impacto mundial, pero a una escala más reducida hay otras producciones que han dado la sorpresa y hoy nos toca hablaros de una de ellas: 'Mi dulce niña'.

Un thriller que ha arrasado

Esta miniserie alemana de Netflix es una adaptación de la novela de Romy Hausmann y nos cuenta la historia de Lena, una mujer que vivía retenida en una caballa sin ventanas junto a dos niños y que logra escapar de su cautiverio. Poco después sufre un accidente automovilístico que está a punto de acabar con su vida, complicándose todo más cuando sus padres, que llevaban 13 años intentando localizarla van a visitarla al hospital...

'Mi dulce niña' se estrenó en Netflix el pasado 7 de septiembre y ya ha conseguido colarse en el Top 10 de la series no habladas en inglés más vistas de la plataforma. En concreto ocupa el décimo puesto con 47,9 millones de visionados. Todavía sumará más -la lista refleja los primeros 91 días de los títulos en la plataforma-, pero su ritmo de crecimiento ya se ha reducido sustancialmente -la semana pasada sumó solamente 800.000 visionados más-, por lo que como mucho robará el noveno puesto a la temporada 3 de 'Élite', que sumó 50 millones de visionados. El octavo, ocupado actualmente por 'Estamos muertos' con 55,5 millones, parece totalmente fuera de su alcance.

Si todavía no la habéis visto, 'Mi dulce niña' cuenta con varios factores que juegan a su favor. Por un lado, tiene solamente seis episodios y su duración total ni siquiera llega a las cinco horas, convirtiéndola en una opción ideal para estos días de frío que se acercan y que no invitan a salir demasiado a la calle. Además, 'Mi dulce niña' cuenta con un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes -por ejemplo, en Heaven of Horror aseguran que es "una miniserie brutal y desgarradora"- , por lo que tampoco sería una apuesta a ciegas basándoos solamente en lo corta que es...

