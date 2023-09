'¿Quién es Erin Carter?' podría haber sido un gran bombazo de acción, pero la miniserie de Netflix falla al intentar agradar a todo el mundo

Podemos criticar lo que queramos de Netflix pero, a decir verdad, siempre tiene una serie que arrasa. A falta de ver cómo ha debutado 'One Piece' (que ya intuímos que muy bien), '¿Quién es Erin Carter?' (Who is Erin Carter?) se estrenó siendo todo un nuevo éxito de la plataforma.

Protagonizada por Evin Ahmad, la miniserie de siete episodios presenta la historia de una mujer inglesa que trabaja como profesora en Barcelona. Será el atraco en un supermercado cuando empecemos a ver que ella esconde un pasado bien oculto, sobre todo cuando parece que uno de los atracadores le reconoce.

De esta manera, la miniserie nos lleva por una suerte de carrera contrarreloj en lo que Erin intenta que su pasado no le alcance mientras busca el consolidar la vida que lleva viviendo todos estos años. Ladrones, mafia, una hija de armas tomar y rivalidad con madres de un colegio algo pijo son los ingredientes de esta ficción.

Señora del hampa

Como podéis intuir por esta sinopsis, no hay, en realidad, nada novedoso en la propuesta de Netflix. Los aficionados a la acción hemos visto este tipo de historias decenas de veces. Lo cual no es nada malo per se, excepto por la sensación de ser una serie tan prefabricada como carente de alma. Tan diseñada para atraer a todo el mundo que ni arriesga ni llama la atención.

Una muestra que para mí es bastante clara de esto radica justamente en la actriz protagonista, Evin Ahmad. Un personaje de este calado exige ya no tanto que su intérprete sea solvente en las escenas de acción (que ayudaría bastante) sino que tenga carisma. Un magnetismo o un "factor x", como se suele decir muchas veces, que atrape al espectador. Lamentablemente, a Ahmad le falta de eso.

Tampoco ayuda la personalidad sosa que le ha dado un guion de Jack Lothian que no sabe exactamente qué serie está escribiendo. El tono errático de '¿Quién es Erin Carter?' hace que uno se pregunte qué es Erin Carter, como concepto, como ficción, como algo que dura siete horas y en el que apenas se aprecia otra cosa que personajes dando vueltas de cliché a cliché y alguna lucha ocasional.

Todo esto decorado con diálogos malos que se amoldan a una escritura conveniente y despreocupada. Esto se traduce en una pereza a la hora de trabajar los avances de trama, una dirección bastante plana de Ashley Way y alguna que otra secuencia de montaje esperpéntico.

Es verdad que hay veces que estos pecados se perdonan, sobre todo en pro del entretenimiento en un género en el que es bastante necesario. Si bien podríamos decir que '¿Quién es Erin Carter?' cumple a ratos con ciertos mínimos, el sabor de boca que termina dejando es el de un thriller descafeinado que no sabe qué es.

