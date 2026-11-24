El actor Ethan Hawke no para de trabajar y ahora va a estrenar 'Oro sin ley', una película de aventuras en la que comparte protagonismo con otro titán de la interpretación como Russell Crowe. El resultado podremos verlo en los cines españoles a partir de este viernes 27 de noviembre de 2026.

La importancia de ser padre

Sumergido en la campaña de promoción del largometraje dirigido por Padraic McKinley, Hawke ha concedido una entrevista a La Vanguardia, donde ha realizado una interesante reflexión sobre la paternidad: "Realmente te abre por dentro y amplía tu capacidad de sentir compasión. Al amar a tus propios hijos, empiezas a darte cuenta de que cada ser humano es, a su vez, hijo de alguien. Esto, de alguna manera, expande tu visión del mundo y de los demás. Y, si prestas atención durante el proceso de crianza, es una experiencia que te enseña mucha humildad".

Maya Hawke en 'Stranger Things'

Recordemos que el protagonista de 'Gattaca' tiene cuatro hijos, siendo especialmente conocida la también actriz Maya Hawke, que se dio a conocer gracias a 'Stranger Things' y actualmente también está en la cartelera con un pequeño papel en 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'.

"Tus hijos sacan a la luz tus propias hipocresías y, muy rápidamente, te enseñan a ser humilde. ¡Y eso es algo maravilloso! Además, resulta contraintuitivo. Solemos pensar que el placer es lo que nos hace felices, pero, en realidad, lo que nos brinda verdadera felicidad es cumplir con nuestras responsabilidades y realizar un buen trabajo, y los hijos te ofrecen esa oportunidad", asegura Hawke.

Ethan Hawke en 'Oro sin ley'

Por otro lado, Hawke ha realizado otra valiosa reflexión sobre por qué le gusta tanto ser actor: "Es, en cierto modo, como una meditación guiada. A menudo se habla de los beneficios de la meditación; ampliar la propia imaginación puede, a su vez, potenciar la capacidad de empatía. Creo que, si dedicas tu vida a la actuación, esto cobra un sentido real".

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