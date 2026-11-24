Ser hija de dos estrellas de Hollywood tiene sus peculiaridades, pero crecer con un padre que podría ser tu abuelo es otra historia. Eso es algo que sabe bien Carys Douglas, la hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, que nació cuando el actor tenía 59 años.

Ahora, mientras empieza a abrirse camino en el mundo de la interpretación, ha hablado sobre cómo ha sido crecer en una familia tan vinculada al cine, la diferencia de edad con su padre y la influencia que ha tenido en ella.

Un padre que podría ser su abuelo

Michael Douglas tiene actualmente 82 años y tres hijos. Para Carys, tener un padre mucho mayor que la mayoría de los de sus amigos ha sido una experiencia con sus luces y sus sombras. Aunque valora todo lo que le ha aportado su experiencia, también reconoce que a veces le habría gustado que fuera más joven. Así lo explicaba en esta entrevista:

"Tener un padre mayor es un regalo enorme, sin embargo, a veces desearía que no tuviera 82 años, aunque agradezco mucho su experiencia y su sabiduría".

Parte de esa preocupación tiene que ver con la enfermedad que atravesó el actor cuando ella era pequeña. Douglas fue diagnosticado de cáncer de garganta en 2010 y, aunque consiguió recuperarse, aquella etapa dejó una huella importante en su hija. Carys recuerda que entonces no era plenamente consciente de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, pero que con los años ha llegado a comprender mejor lo que podría haber supuesto perderlo.

"De cría no entendía del todo que mi padre pudiera haber muerto cuando yo tenía siete años. Sabía que era grave, pero solo ahora alcanzo a imaginar lo que habría significado crecer sin él. Su enfermedad nos unió aún más y me hizo pensar en la mortalidad. No creo que yo llegue a comprender del todo la muerte ni a encontrar una respuesta definitiva. Aun así, está bien pensar en ella; la enfermedad te obliga a convivir con esa posibilidad a diario".

Más allá de la diferencia de edad y de los momentos difíciles, Carys también ha querido destacar el ambiente en el que creció junto a sus padres. En casa, las conversaciones no estaban reservadas a los adultos y ella y sus hermanos podían participar en todo tipo de debates.

"Hablábamos de todo: de política, de filosofía, de cualquier tema. Mis padres nunca cambiaban de conversación porque estuviéramos delante de ellos, siempre teníamos un sitio en la mesa. Aunque de niña me impacientara en esas sobremesas interminables, me animaban a quedarme y participar. Así aprendí que mi voz también tenía un lugar. Sentía que tenía algo que aportar, y agradezco que me enseñaran a conversar con personas mayores sin intimidarme".

En Espinof | Michael Douglas recuerda la dura relación con su padre Kirk Douglas: "Habría sido más amable contigo si hubiera sabido lo lejos que ibas a llegar"

En Espinof | Michael Douglas afirmó que Cher no debió ganar el Óscar y ella le ha respondido de la manera más Cher posible, porque las divas siguen siéndolo a los 80 años