Hay referencias literarias que esconden mucho más de lo que parece a simple vista, y 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha' ha recuperado una de las más inquietantes para conectar la historia de Haymitch Abernathy con un clásico de la literatura.

La nueva película de Francis Lawrence, basada en la novela de Suzanne Collins, introduce un guiño a 'El cuervo', el conocido poema de Edgar Allan Poe, que no solo sirve para explicar el nombre de Lenore Dove Baird (Whitney Peak), la novia de Haymitch, sino que también anticipa el destino que le espera al personaje.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers

Una de las referencias más trágicas

El poema 'El cuervo', de Edgar Allan Poe, existe dentro del universo de Panem, y Suzanne Collins utiliza su historia para dar nombre a Lenore Dove Baird, la novia de Haymitch. En la novela, el protagonista se refiere a ella como alguien con una visión pesimista de las cosas, algo que atribuye en parte a su nombre y a la figura de la Lenore del poema.

"Tiene una visión pesimista de las cosas, pero quizás sea de esperar de alguien que lleva el nombre de una chica muerta. Bueno, en parte por la chica muerta llamada Lenore en este viejo poema y en parte por un tono grisáceo, que descubrí el día que la conocí".

El texto de Poe cuenta la historia de un hombre que lamenta la pérdida de su amada Lenore y que recibe la visita de un cuervo que responde una y otra vez con la palabra 'Nunca más', convirtiendo su duelo en una obsesión. En la obra original, el poema comienza con el verso "Érase una vez una medianoche sombría, mientras meditaba, débil y cansado", y su protagonista busca desesperadamente consuelo por la pérdida.

La novela de Suzanne Collins no menciona expresamente a Edgar Allan Poe, sino que presenta 'El cuervo' como una canción cuyo origen no se concreta. Haymitch la recuerda mientras se prepara para los Juegos, pensando en Lenore. El protagonista explica su argumento de esta manera:

"Un hombre pierde al amor de su vida, Lenore, y se vuelve loco por su ausencia. Entonces, un cuervo enorme aparece en su casa y no se va, y cada vez que le pregunta algo al pájaro, este simplemente dice 'Nunca más', lo que, como puedes imaginar, lo vuelve aún más loco".

La película, por su parte, hace más explícita esa conexión literaria en una escena con Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons), el camarógrafo del Capitolio. El momento sigue prácticamente el mismo desarrollo que en el libro: cuando Plutarch le pregunta a Haymitch si conoce el significado de 'nepenthe', una poción mítica, después de que el tributo vea una botella en un bar, el protagonista demuestra que sabe mucho más de lo que su interlocutor parece creer.

Haymitch reconoce la referencia porque la conoce a través del poema que da nombre a su amada y, harto de que lo traten con condescendencia, decide recitar un verso relacionado con la poción. Plutarch termina el verso en ambas versiones, pero la adaptación añade un detalle visual que no estaba en la novela: un libro físico cuya portada lleva impreso el título 'El cuervo', de Edgar Allan Poe.

La elección del nombre de Lenore adquiere un significado especialmente cruel cuando llegamos al final de 'Amanecer en la cosecha'. Haymitch, Ampert Latier (Percy Daggs IV) y Beetee (Kelvin Harrison Jr.), antiguo vencedor del Distrito 3 y mentor del protagonista, intentan destruir la arena de los Juegos haciendo explotar un tanque de agua subterráneo.

Aunque el plan consigue que el tanque explote, la arena permanece intacta y Haymitch termina ganando los Juegos al utilizar un campo de fuerza situado fuera de los límites de la arena. Sin embargo, el Capitolio no tarda en castigarlo por su rebelión. Cuando regresa al Distrito 12, descubre que su casa ha quedado reducida a cenizas y que su madre y su hermano menor, sus únicos familiares, han muerto en el incendio.

Poco después se reúne con Lenore Dove y le entrega una bolsa de gominolas, sin saber que están envenenadas por orden del presidente Snow. La joven también muere, convirtiendo la referencia a la Lenore de Poe en algo mucho más que un guiño literario.

La tragedia termina de dar sentido a la presencia del cuervo y a la palabra que acompaña al poema durante toda la historia. Haymitch recuerda con amargura al pájaro de Poe como un símbolo del mensaje que Snow le ha enviado tras regresar a casa:

"El cuervo. El pájaro cantor implacable. Recordándome una y otra vez el mensaje clarísimo del presidente Snow a mi regreso. Que nunca volveré a amar a nadie. Jamás. Porque él se asegurará de que mueran de la manera más horrible".

En Espinof | Joseph Zada afirma que se pasó un mes viendo "todo" lo que ha hecho Woody Harrelson antes de rodar la precuela de 'Los Juegos del Hambre': "Fue como una capa base"

En Espinof | Todas las películas de 'Los juegos del hambre' en orden de peor a mejor