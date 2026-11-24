El live action de 'God of War' está teniendo una producción un tanto accidentada, pero por fin parece que la serie de Amazon Prime Video ha cogido carrerilla. Después de perder a su protagonista original y fichar a Dave Bautista como Kratos, la serie de 'God of War' acaba de anunciar su siguiente gran fichaje: contará con la Faye del videojuego.

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A muchos fans de la franquicia les venía preocupando que Prime Video se aleje demasiado del material original, y el casting de Bautista aún no termina de convencer a todos. Aunque con Faye no se puede fallar, ya que Deborah Ann Woll repetirá su papel en la serie en acción real.

La actriz de 'Daredevil: Born Again' ya interpretó a Faye en 'God of War: Ragnarök' y próximamente protagonizará 'God of War: Laufey', centrada en el personaje. Su fichaje por parte del live action es una noticia buenísima y, honestamente, inevitable, ya que habría sido una locura contar con cualquier otra actriz. Especialmente porque Woll no solo presta su voz y captura de movimiento a Faye, es que también se ha empleado su físico para el personaje.

Eso sí, teniendo en cuenta que la historia principal tardó bastante en mostrar a Faye, es posible que la serie de 'God of War' haga algún cambio narrativo para presentarla en flashbacks y aprovechar un poco más el personaje. Esto explicaría el fichaje de Woll, que quizás augura una pequeña expansión para el rol de Faye en pantalla.

Además de Bautista y Woll, la serie de 'God of War' también cuenta con Callum Vinson como Atreus, Mandy Patinkin como Odin, Ed Skrein como Baldur, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor y Teresa Palmer como Sif, entre otros. Su estreno está previsto para algún momento de 2027 en Prime Video, con el rodaje desarrollándose en Vancouver en estos momentos.

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