Después de muchas idas y venidas, por fin se ha confirmado: Dave Bautista será Kratos en la serie 'God of War' para Amazon

Dave Bautista será el nuevo Kratos en la serie de 'God of War' para Amazon Prime Video. El actor, conocido por títulos como 'Guardianes de la Galaxia' o 'Dune', toma el relevo de Ryan Hurst, que había sido anunciado para interpretar al legendario guerrero en enero de este año.

El cambio llega después de que Hurst sufriera un desgarro en el bíceps que requirió cirugía y obligara a retrasar la producción, lo que llevó a Amazon y Sony a buscar un sustituto capaz de incorporarse al proyecto con relativa rapidez. Y, visto el físico que exige Kratos, parece difícil pensar en un candidato más evidente que Bautista.

El nuevo Dios de la Guerra

Variety ha confirmado ya de forma oficial que Dave Bautista asumirá finalmente el papel de Kratos, después de que a principios de agosto se informara de que el actor estaba en conversaciones para sustituir a Hurst. La producción de la serie había comenzado en Vancouver en febrero y Amazon Prime Video encargó dos temporadas que se rodarán de manera consecutiva. Ahora el equipo espera reanudar el rodaje en las próximas semanas, aunque todas las escenas que Hurst llegó a grabar como Kratos tendrán que volver a filmarse con Bautista.

La elección tiene bastante sentido, más allá de su experiencia como actor. Como ya había señalado el medio, pocos intérpretes parecían estar mejor preparados para asumir el papel con tan poca antelación: Bautista no solo cuenta con una trayectoria consolidada, sino también con el físico necesario para interpretar a uno de los personajes más musculosos de los videojuegos. Kratos exige una presencia física imponente y el actor ha mantenido una forma excepcional durante buena parte de su carrera, por lo que no necesita afrontar una transformación física de varios meses antes de ponerse en la piel del personaje.

La serie adaptará la historia de los dos últimos videojuegos de 'God of War', trasladando a la pantalla la etapa nórdica de Kratos y su relación con su hijo Atreus. La historia seguirá al guerrero mientras intenta criar a un niño de diez años al mismo tiempo que ambos se enfrentan a los dioses del panteón nórdico. Según la sinopsis:

"Padre e hijo, Kratos y Atreus, se embarcan en un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intenta enseñarle a su padre a ser un mejor ser humano".

Bautista estará acompañado por Callum Vinson, que seguirá vinculado al proyecto como Atreus a pesar de los rumores de que iba a ser sustituido también. El reparto incluye además a Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Mandy Patinkin como Odín, Alastair Duncan como Mimir, Danny Woodburn y Jeff Gulka como Brok y Sindri, respectivamente, y Ed Skrein como Baldur. Con el cambio de protagonista resuelto, la serie puede volver a ponerse en marcha y afrontar de nuevo una producción que ya había comenzado a rodarse antes de este inesperado giro.

Detrás de las cámaras estará Ronald D. Moore como guionista, productor ejecutivo y showrunner, mientras que Frederick EO Toye dirigirá los dos primeros episodios. Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee y Brad Van Arragon figuran también como productores ejecutivos. La ficción es una coproducción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con PlayStation Productions y Tall Ship Productions.

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