'Bleach' ha dado a Toshiro Hitsugaya su gran momento en 'Thousand-Year Blood War', pero a su actor de voz le causó un dolor de estómago del carajo

Después de décadas de espera, por fin vamos a ver el final de 'Bleach' en el anime. Este verano arrancó la cuarta y última parte de 'Thousand-Year Blood War', el arco final de la serie de Tite Kubo que se centra en el conflicto milenario entre los Quincy y los Shinigami.

En Studio Pierrot están poniendo toda la carne en el asador, con algunas de las batallas más impactantes del anime, y también con revelaciones que los fans llevaban años esperando.

¡Atención! A partir de aquí hay spoilers de 'Bleach: Thousand-Year Blood War'

Una responsabilidad tremenda

La cuarta temporada de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' está yendo fuerte y ya ha desvelado los Bankai de Kisuke Urahara y Kenpachi Zaraki, aunque no han sido los únicos bombazos. En el capítulo más reciente emitido el pasado 15 de agosto también tuvo su gran momento Toshiro Hitsugaya, con su Bankai llegando a su madurez y desvelando su nueva forma.

Resulta que al alcanzar el límite de tiempo, el Bankai de Hitsugaya no desaparecía, sino que alcanzaba su forma completa. Esta transformación hace que Hitsugaya también se vuelva adulto, con Yuki Kaji prestándole su voz y sustituyendo a Romi Park como un Hitsugaya ya crecidito.

Kaji es un actor con muchísimas tablas. Al fin y al cabo es Eren Jaeger en 'Shingeki no Kyojin', Shoto Todoroki en 'Boku no Hero Academia', Kenma Kozume en 'Haikyuu!!' y unas cuantas docenas de roles icónicos. Pero aún así no se le pasa por alto la importancia de entrar a un anime como 'Bleach', un proyecto que era muy personal para él al ser fan desde que aún era un adolescente.

"Al fin y al cabo, es una obra maestra que ya ha pasado a la historia del manga. Cuando empezó la serialización, yo aún era un estudiante", dijo Kaji en una entrevista reciente, como reportan desde AnimeHunch. "Más tarde, cuando estaba yendo a clases de doblaje, vi el anime, y recuerdo hablar con mis compañeros de que debíamos trabajar muy duro para poder aparecer en una serie como esta algún día".

Otra de las grandes presiones para Kaji fue "sustituir" a Romi Park, que es una leyenda en sí misma dentro del doblaje de anime. "Según se acercaba más y más el día de la grabación, me pasé muchísimos días con un dolor de estómago tremendo", confesó el actor de voz sobre la ansiedad que le daba entrar a 'Bleach'.

Conseguir el papel de Hitsugaya no fue fácil, y eso que ahora Kaji ya es un actor tremendamente respetado dentro de la industria. Tuvo que pasar por múltiples rondas de audiciones supervisadas por el mismísimo Tite Kubo, y preparar diferentes variaciones de voz mientras se releía una y otra vez el manga para tratar de capturar lo mejor posible la personalidad del capitán.

Al final, también tuvo la oportunidad de grabar sus líneas junto a Park, y con Kubo vigilando atentamente las sesiones. Ansiedad añadida, pero que nos ha dejado una actuación inolvidable.

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