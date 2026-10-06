Guillermo Del Toro se deshace en elogios ante 'Digger' y responde a sus detractores "mezquinos": "Es una experiencia decididamente teatral"

'Digger' acaba de llegar a los cines y las opiniones que ha recibido son muy diversas, pero la nueva película de Alejandro G. Iñárritu tiene entre sus defensores a uno de los grandes nombres del cine contemporáneo: Guillermo del Toro. El director de 'El laberinto del fauno' no solo ha salido públicamente en defensa de la sátira protagonizada por Tom Cruise, sino que ha continuado compartiendo en redes sociales los comentarios positivos de otros espectadores. Una reacción especialmente llamativa teniendo en cuenta que la película ha tenido un estreno discreto en taquilla y una recepción crítica muy desigual.

En defensa de la película de Tom Cruise

Todo comenzó cuando Del Toro respondió en redes sociales a una crítica de IGN que calificaba 'Digger' como una película "lejos de ser imprescindible" y recomendaba a los espectadores esperar a que estuviera disponible en streaming. El cineasta no dudó en mostrar su desacuerdo: "Un titular totalmente mezquino", escribió Del Toro en respuesta. "Te guste o no. Y sí, me gusta. La película cumple con creces en escala, ambición y alcance a nivel cinematográfico. Audaz, atrevida y cinematográficamente compleja. Sin duda, una experiencia para ver en el cine".

Después de aquella primera defensa, el director mexicano siguió compartiendo en su cuenta mensajes positivos sobre la película de Warner Bros.. En una de esas publicaciones, Del Toro incluso bromeó sobre el funcionamiento del algoritmo de la propia red social: "Es curioso, entro en la plataforma y sin siquiera desplazarme hacia abajo, estas publicaciones aparecen en la parte superior de mi cronología… Así que… seguiré publicándolas. ¡Sintonícenlas o desconéctense!", escribió.

Del Toro también compartió otra reacción mucho más breve y contundente relacionada con la película: "¡Cava o muere, vamos!". Aunque el entusiasmo del cineasta contrasta con algunos de los datos de recepción de la película, que actualmente cuenta con un 51% de valoración de la crítica en Rotten Tomatoes y una calificación C+ en CinemaScore.

Precisamente esas críticas negativas llevaron a Del Toro a establecer una comparación con varias películas que tampoco fueron especialmente bien recibidas en su momento. El director mencionó 'El rey de la comedia' (1982), 'El gran Lebowski' (1998) y 'El consejero' (2013), tres títulos cuya consideración por parte del público ha cambiado con el paso de los años, para poner en contexto la recepción inicial de la película de Iñárritu. Aunque todavía queda por ver si se repite la misma situación.

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