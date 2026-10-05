Última oportunidad para ver en Netflix una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años. Tiene a Brad Pitt y fracasó en cines sin merecerlo

La ciencia ficción no siempre necesita grandes batallas espaciales, civilizaciones alienígenas o explosiones para construir una historia que merezca la pena. 'Ad Astra' (2019), dirigida por James Gray y protagonizada por Brad Pitt, apuesta precisamente por el camino contrario, utilizando un viaje por el espacio como punto de partida para contar una historia mucho más íntima sobre la soledad, la familia y la necesidad de encontrar respuestas.

La película sigue al astronauta Roy McBride, un hombre aparentemente frío y controlado que recibe una misión que le llevará hasta los confines del sistema solar en busca de su padre, desaparecido décadas atrás durante una expedición espacial. El resultado es una película pausada, atmosférica y visualmente espectacular que combina la ciencia ficción con el drama psicológico y que merece una oportunidad especialmente si buscas una historia espacial diferente a los grandes blockbusters.

Brad Pitt se lanza al espacio

James Gray construye la película alrededor de una premisa que podría haber dado lugar a una aventura espacial convencional, pero decide utilizarla para hablar de algo mucho más humano. Roy McBride es un astronauta que parece tenerlo todo bajo control: mantiene una frecuencia cardíaca excepcionalmente baja incluso en situaciones de máximo peligro y apenas deja que sus emociones interfieran en su trabajo. Sin embargo, esa aparente fortaleza esconde a un hombre profundamente marcado por la desaparición de su padre.

Por otro lado, Brad Pitt sostiene buena parte de la película con una interpretación contenida que funciona precisamente porque no necesita grandes discursos ni grandilocuencias. Roy es un personaje acostumbrado a reprimir lo que siente y el viaje que emprende por el sistema solar acaba convirtiéndose también en un viaje hacia su propio pasado. A medida que se acerca a su padre, la película va desmontando poco a poco la imagen que había construido de él y plantea qué significa realmente admirar a alguien.

Además, el apartado visual es otro de los grandes motivos para darle una oportunidad. James Gray y el director de fotografía Hoyte van Hoytema construyen un espacio espectacular pero también inquietantemente vacío, en el que la inmensidad del universo sirve para reforzar la sensación de aislamiento del protagonista. La Luna, Marte y los diferentes escenarios espaciales no son únicamente decorados para la aventura, sino lugares que contribuyen a crear una atmósfera fría, melancólica y casi hipnótica.

También utiliza elementos propios del thriller y de la aventura espacial para mantener la tensión incluso cuando su historia avanza a un ritmo deliberadamente pausado. Hay persecuciones, situaciones de peligro y momentos de auténtico suspense, pero la película nunca pierde de vista aquello que realmente le interesa: la relación entre un padre y un hijo y las consecuencias que puede tener pasar toda una vida intentando estar a la altura de una figura idealizada.

Por eso hay que ver 'Ad Astra', porque no es la típica película espacial basada en la acción y los grandes efectos especiales, sino una propuesta mucho más introspectiva que utiliza el viaje hacia los confines del sistema solar para hablar de la soledad, el miedo y los vínculos familiares. Pero será mejor darse prisa, porque solo estará disponible en Netflix hasta el 9 de octubre.

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción y fantasía de 2026

En Espinof | Las mejores películas de 2026