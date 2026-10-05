Los creadores de 'Linternas' explican el final de la serie de HBO: "Si no nos asusta llevar a cabo una idea, probablemente no la deberíamos hacer"

Hasta aquí 'Linternas'. Al menos de momento porque a pesar de las buenas audiencias y que los creadores de la adaptación televisiva de los superhéroes de DC están trabajando ya en continuar, la realidad es que de momento HBO no ha renovado (aún) la serie por una temporada 2. También os digo que no sé hasta qué punto es necesaria tal como ha cerrado la serie. Por cierto, a partir de aquí, spoilers.

'Tierra y estrellas', el episodio 1x08 de 'Linternas' ha sido a todas luces un episodio que ha sabido jugar con las expectativas en lo que primero resolvía el quién mató a Hal Jordan (Kyle Chandler) y confirmaba una de las teorías que habíamos tenido, al menos, desde el explosivo episodio 5: que Zoe no era la única manhunter en Rushville.

Greenhunter

De esta manera, navegando entre presente y pasado descubrimos por un lado que lo que hacía Sinestro en ese planeta condenado era construir una linterna con esa impureza amarilla que nos es tan familiar a los fans de los cómics para jugar con el factor miedo. Y el otrora tutor de Hal lo construyó bajo mandato de Noah (Shea Pritchard), quien se revela a Hal como manhunter después de salvarle la vida.

Eso sí, quien esperase aquí algo de acción y un combate espectacular entre John Stewart (Aaron Pierre) y Noah, se ha quedado con las ganas. A pesar de que el joven le pide a John que le mate porque tiene miedo de su potencial genocida, este decide rehusar, viendo que todavía hay esperanza en él.

«Nunca hubo una versión del final que estuviese más centrada en la acción», explica Chris Mundy en un coloquio con la prensa, «si hubiéramos logrado conmover con [Hal y John], habríamos hecho nuestro trabajo. [La acción por la acción] hubiera sido una distracción y un incidente en lugar de emoción.»

Por otro lado, tenemos momento confesión: la de Kerry (Kelly McDonald) desvelando que fue ella quien mató a Hal después de descubrir que este sabía lo de su hijo. Tanto el que la muerte de Jordan fuese algo real como el que Kerry fuese la culpable, fueron dos cosas que empezaron a tener bastante claro desde el comienzo. Así lo describe el cocreador Damon Lindelof:

«El final del piloto es que Hal Jordan está muerto y desde el mismo principio supimos que no queríamos que fuese una farsa. A propósito de que toda la progresión emocional se sintiese verdadera, lograda y vivida, teníamos que ceñirnos a eso y no iba a haber un giro inesperado.

Al comienzo luchamos con la idea de que [Kerry] no pareciese hipócrita. ¿Había un modo de que ella pudiese amar a Hal y por otro lado le matase? Y como tres hombres casados que somos dijimos "¡Por supuesto! Al mil por cierto". La serie empezó a volverse menos un "quién lo hizo" y más "por qué".»

Los últimos instantes de la serie corresponden a John reconciliándose con su pasado y afrontando una nueva etapa como Linterna. Tras hablar con Guy (Nathan Fillion), despedirse de Hal y antes de irse de Rushville, el personaje decide hacer un juramento propio.

Un "remix" del juramento original, tal como lo nombran los creadores porque, tal como aseguran, John Stewart no es un Linterna Verde. Es otra cosa. Lo que no quiere decir que no tuviesen algo de miedo a la hora de cambiarlo:

«Definitivamente estábamos nerviosos y asustados ante la idea de hacerlo, pero empezamos a decir "Si no nos asusta llevar a cabo una idea, probablemente no la deberíamos hacer"», aclara Damon Lindelof, «Simplemente parecía lo correcto y comprendíamos que iba a ser algo que dividiría a los fans, etcétera.»

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