La temporada 2 de 'Linternas' está en marcha y uno de sus creadores ya deja las primeras pistas: "Puede abandonar el planeta"

La serie 'Linternas' acaba de cerrar su primera temporada dejando varias puertas abiertas para el futuro del nuevo Universo DC de James Gunn y Peter Safran. La ficción de HBO, protagonizada por Aaron Pierre y Kyle Chandler, como John Stewart y Hal Jordan respectivamente, ha apostado desde el principio por alejarse de la vertiente más cósmica de los Linternas Verdes para acercarse al thriller detectivesco y al tono de 'True Detective'.

Aunque HBO todavía no ha dado luz verde oficialmente a una segunda temporada, todo apunta a que el proyecto ya se encuentra en sus primeras fases de desarrollo y sus responsables tienen bastante claro por dónde quieren llevar la historia si continúa.

Con los pies en la Tierra

El showrunner de 'Linternas', Chris Mundy, ha confirmado que la intención es mantener el enfoque terrenal de la serie en una posible segunda temporada. En declaraciones al podcast The Ringer-Verse, el responsable de la ficción explicó que el equipo ha descartado diferentes posibilidades antes de decidir cómo continuar la historia:

"Es como si hubiéramos descartado muchas cosas diferentes. Quiero decir, repito, queremos tratarlo todo; ya sabéis, probablemente no volveremos a Rushville a menos que suceda algo increíble allí, ya saben, cada 10 años. Pero va a ser una historia con los pies en la Tierra la que probablemente continuaremos".

Mundy también defendió la decisión de haber establecido primero unas bases realistas antes de ampliar el universo de los Linternas Verdes.

"Hemos demostrado que se puede abandonar el planeta, así que eso es bueno, ¿verdad? Pero por eso mismo, queremos que quien esté aquí sea lo más realista y creíble posible. Nuestra idea era simplemente darle solidez a todo y luego añadir las demás capas. Pero es como, bueno, ¿estás con nosotros? Genial. Ahora podemos expandirnos. Y lo mismo ocurre con la presentación de los demás Linternas y demás".

Ese planteamiento permitiría que la serie incorporase a más personajes del mismo universo sin renunciar al tono que ha definido su primera temporada. John Stewart, Guy Gardner y Hal Jordan ya forman parte de la historia, pero el futuro podría abrir la puerta a otros Linternas conocidos de los cómics, como Kyle Rayner o Jessica Cruz. Eso sí, el regreso de Hal sigue siendo una de las grandes incógnitas después de los acontecimientos del final de temporada.

La apuesta por mantener la historia en la Tierra puede resultar llamativa para quienes esperaban una versión más espectacular y cósmica de Green Lantern. A diferencia de otras apariciones recientes del personaje, 'Linternas' ha limitado considerablemente las grandes demostraciones de poderes y las batallas espaciales, priorizando el misterio, los personajes y la investigación. La primera temporada incluso se presentó desde el principio como una especie de thriller policial dentro del universo de los superhéroes.

De hecho, los creadores no parecen tener ninguna prisa por lanzarse de lleno al lado más cósmico de los cómics. Chris Mundy, reconoce que la frase de John Stewart -“Yo me quedaré con la Tierra, tú puedes quedarte con el cosmos”- también funcionó como una pista sobre el futuro de la ficción: “Eso influyó en la forma de pensar [la serie]”, explica en Entertainment Weekly.

Por ahora, por tanto, toca esperar a que HBO confirme oficialmente la renovación. Damon Lindelof, uno de los cocreadores de la serie, ya reconoció que existe una fase inicial de desarrollo para una posible segunda temporada, aunque no está previsto que regrese al frente creativo. Mientras tanto, los fans de John Stewart no tendrán que esperar necesariamente a una nueva temporada para volver a verlo: Aaron Pierre retomará el papel en 'Man of Tomorrow', la próxima película de Superman de James Gunn, donde también regresará David Corenswet como Clark Kent.

En Espinof | Ahora no me puedo imaginar a Hal Jordan con otro rostro, pero 'Linternas' estuvo a punto de contar con un actor diferente como el superhéroe de DC

En Espinof | James Gunn defiende el destino de Hal Jordan en 'Linternas' y dispara todas las teorías: "Si eso es exactamente lo que ocurre..."