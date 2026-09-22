James Gunn defiende el destino de Hal Jordan en 'Linternas' y dispara todas las teorías: "Si eso es exactamente lo que ocurre..."

La polémica en torno al destino de Hal Jordan en 'Linternas' ha llegado directamente hasta James Gunn. El codirector ejecutivo de DC Studios ha salido al paso de las críticas de algunos fans que consideran que la serie de HBO no está tratando con suficiente respeto a uno de los personajes más importantes de la historia de DC.

La cuestión viene de lejos. El primer episodio sorprendió al situar a Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, muerto en la línea temporal de 2026. El descubrimiento de su cuerpo, con su anillo desaparecido, convirtió desde el principio su destino en uno de los grandes misterios de la serie.

A medida que han avanzado los episodios, la ficción ha seguido desarrollando al personaje a través de la línea temporal ambientada en 2016. Precisamente por eso, un fan ha reprochado públicamente a Gunn a través de Threads que la serie debería "al menos respetar a los personajes que hicieron populares los cómics" y calificó la decisión de acabar aparentemente con Hal como una de las peores decisiones posibles.

Gunn no ha esquivado la crítica. Al contrario, ha respondido defendiendo de forma directa la manera en la que 'Linternas' está utilizando al personaje. Según ha explicado a través de la misma red social, Chandler ya ha tenido más minutos como Hal Jordan en 'Lanterns' que los que el personaje había acumulado en todas sus anteriores apariciones en acción real.

James Gunn en la premiere de 'Superman'

"Lo respetamos más que de sobra. Lo queremos, a pesar de sus imperfecciones", ha escrito Gunn. Y añadió una frase que ha vuelto a alimentar las especulaciones sobre el futuro del personaje: "Que sepamos cuándo muere, si eso es exactamente lo que ocurre, no es en absoluto lo mismo que matarlo inmediatamente".

La elección de palabras resulta especialmente llamativa porque la muerte de Hal es precisamente uno de los elementos que vertebran el misterio de la serie. Eso sí, la respuesta de Gunn no confirma que el personaje vaya a regresar ni revela qué sucedió realmente con él, pero son más que suficientes para desatar todas las teorías de los fans.

Encantado con Kyle Chandler

El responsable de DC Studios también ha aprovechado el intercambio para reivindicar el trabajo de Kyle Chandler. Su valoración fue contundente: "Es increíble en el papel". No es la primera vez que Gunn muestra públicamente su entusiasmo por la interpretación del actor, que se ha convertido en una pieza central de la serie.

La defensa de Gunn también alcanza a la propia filosofía de 'Linternas'. Ante las críticas por las diferencias respecto a los cómics, el ejecutivo ha recordado que las historias de superhéroes han cambiado durante décadas. Para él, las adaptaciones no tienen por qué reproducir de manera literal una única versión de los personajes.

De hecho, 'Linternas' está construyendo buena parte de su identidad alrededor de esa libertad creativa, combinando el universo de los Green Lantern con una trama de investigación y misterio. La serie continúa avanzando mientras la incógnita sobre la muerte de Hal Jordan permanece en el centro de la historia.

Por ahora, lo único seguro es que James Gunn no considera que 'Linternas' haya tratado mal al personaje. Y su particular forma de referirse a la muerte de Hal ha dejado abierta una puerta que los espectadores ya están intentando descifrar.

En Espinof | Nathan Fillion, sobre ser Guy Gardner en 'Linternas': "No solo quiere ser Green Lantern, sino un Green Lantern famoso"

En Espinof | James Gunn ha cancelado fulminantemente una de las películas más esperadas del Universo DC. "Quizás algún día, pero no a corto plazo"