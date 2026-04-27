James Gunn ha cancelado fulminantemente una de las películas más esperadas del Universo DC. "Quizás algún día, pero no a corto plazo"

Cuando hace tres años James Gunn tomó las riendas del Universo DC, lo hizo prometiendo una serie de proyectos que irían llegando uno a uno a cines o a HBO Max. Sin embargo, tras el estreno tan solo de tres de ellos ('Superman', la temporada 2 de 'El Pacificador' y 'Comando Monster'), James Gunn ha sacado la tijera a pasear con una de las películas en las que más confiaban los fans.

Sin autoridad

En Threads (el Twitter de Instagram, por entendernos), Gunn ha confesado que ha relegado 'The Authority' al fondo del cajón: "El guion aún no estaba del todo listo, pero lo más importante es que no encajaba en el contexto más amplio del Universo Cinematográfico de DC, tanto en lo que respecta a la historia como a cuestiones prácticas. Quizás algún día. Pero no a corto plazo". Vamos, que podemos considerarlo como el primer gran proyecto anunciado y echado a pique de su universo.

'The Authority' se iba a basar en la serie de cómics homónima de 1999, creada por Warren Ellis y Bryan Hitch y cuyos héroes, en su mayoría parodias de otros (Apolo es Superman, Midnighter es igual que Batman, etcétera), venían de una serie anterior, 'Stormwatch'. Este fue uno de los títulos más polémicos en su día, y de hecho DC llegó a censurar su violencia y los besos entre personas del mismo sexo. Hoy por hoy se considera un título clave para entender los cómics de inicios de siglo... pero Gunn no ha terminado de dar con la tecla.

Después de que alguien en Threads señalara que él no iba a escribir el guion de 'The Authority', Gunn confesó que "nunca habría tenido tiempo para hacerlo y, aunque sé que esta es una teoría online popular, nunca tuve la intención de guionizarla o dirigirla". ¿La parte positiva para los fans del Universo DC? Gunn ha confirmado que continúa adelante con proyectos como 'Booster Gold' ("en desarrollo") y 'Paradise Lost' ("en desarrollo extremo"). Eso sí, ha demostado que en la creación de universos puede caer en los mismos errores que Marvel: anunciar y después tirar a la basura.

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