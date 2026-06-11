"Quizá parezca que estoy loco, pero es real". James Franco se ha vuelto totalmente majara en TikTok, pero hay una explicación completamente obvia

"Están pasando cosas serias. Por eso os estoy contactando. Por eso estoy haciendo esto. Sé que quizá parezca loco, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el truco? No, esto es real". Esta es solo una de las muchas incoherencias que James Franco lleva días soltando en TikTok y que han convertido al actor, prácticamente desaparecido desde el Me Too, en el protagonista actual de la red social en cuestión. Con 7 vídeos (algunos de ellos con 10 millones de visitas), el actor está lanzando un mensaje al público, que lo está recibiendo entre la intriga y el preguntarse "¿Pero qué dice este señor?".

Nene, esto no está pasando

Señalando de manera obsesiva el número tras su nombre, 2319 (que los fans han cercado hasta un código de 'Monstruos S.A', aunque diría que es un callejón sin salida), y mostrándose paranoico, Franco ha afirmado "Si vienen a por mí, sabréis lo que ha pasado". A priori parece que se le ha ido la cabeza o que no se ha tomado su medicación en una caída al abismo, pero todo cambia cuando vemos cuáles son las dos únicas cuentas que sigue en esa red social.

Una es de Christian Guito, el director de 'Love Meets in the Sunshine', una próxima película que él mismo protagoniza. La otra es... la cuenta oficial de la propia película. Es una campaña promocional entonces, ¿no? Un poquito rara, pero exitosa al fin y al cabo. Bueno, no es tan sencillo, porque Guiton ha hecho ya dos vídeos afirmando que no es promoción, que no tiene ni idea de lo que está haciendo y que la película, sobre un hombre deprimido y enfermo terminal, no tiene nada que ver con sus locuras.

Hay gente que está cayendo del todo en la campaña promocional, pero, honestamente, pocas cosas dicen más "Esto es publicidad" que decir "Os prometo que no es publicidad" para después contar el argumento de tu película. ¿En qué va a acabar esto? Vete a saber. De momento, ya hay un buen puñado de seguidores del actor advirtiendo de que, si es una campaña promocional (lo es) se negarán en rotundo a ver la película. ¿Les saldrá por la culata lo de jugar con los sentimientos del fandom?

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