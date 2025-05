'El Hormiguero' gana a 'La Revuelta' cada noche de manera definitiva. Pero la audiencia en directo solo nos cuenta la mitad de la historia

Por más que en TVE dijeran por activa y por pasiva que 'La Revuelta' no tenía como objetivo destronar a Pablo Motos de su puesto de rey del access prime time de la televisión generalista, obviamente soñaron un poquito con conseguirlo (hasta el punto de dar el sorpasso por supuesto) durante aquellos primeros meses donde la carrera entre ambos parecía estar igualada. Pero desde el 14 de abril de 2025, cuando David Broncano ganó a 'El Hormiguero' por última vez en plena coincidencia, ambos programas se han ido separando cada vez más: mientras que La 1 promedia el millón y medio de espectadores, entre el 11 y el 12% de share, en Antena 3 se rozan los dos millones y más del 15%. La batalla parece ya vencida por las hormigas, sí, pero.

¡Broncano, a dormir!

El otro día, dando un paseo, un amigo me dijo "'La revuelta' se ha estancado". No se refería a audiencias, sino a que, tras la novedad (y la curiosidad) de los primeros días, esa chispa de renovación televisiva ha ido desvaneciéndose. Al fin y al cabo, después de ocho años de formato, el programa ha vuelto previsible la imprevisibilidad, y, en este caso, se nota que tanto sus colaboradores como sus presentadores están ya en el ciclo final de la temporada, cansados de un año muy complicado. Anclados en (y orgullosos de) ser el programa del payaseo, las causas justas y los invitados imprevisibles -a veces estrellas de cine, a veces perfectos desconocidos-, lo cierto es que, al menos en apariencia, han ido perdiendo poco a poco a gran parte de los que se sumaron al carro por curiosidad.

No ayudaron -aunque dieran un momento televisivo inolvidable en la ajada, blanca y muy medida programación actual- las pullas constantes a 'El Hormiguero', que de un tiempo a esta parte han ido quedándose en una capa más anecdótica. La guerra ideológica constante de nuestro país se convirtió de pronto en un debate entre dos programas de entrevistas (a pesar de que uno de ellos no hable prácticamente nunca de política). No me cabe duda de que hay gente que ve un programa u otro por mera militancia política, y mucho menos que esta apreciación ha desgastado a las cifras de 'La Revuelta', acusados de voceros y bufones en redes sociales.

Tampoco han ayudado los continuos bailes de programación de La 1, que le ha desplazado de su horario por el fútbol o por especiales informativos de manera constante, mientras que Trancas y Barrancas se ha mantenido ahí, inamovible, pasase lo que pasase. Puede que no sepas a qué hora empieza 'La revuelta', pero sabes perfectamente que Pablo Motos estará en televisión antes de las diez de la noche pase lo que pase. Si tiene que convertir su show de variedades y política en un especial informativo, que así sea: al carecer de vocación de servicio público puede hacer lo que quiera, ganarse al público que esa noche se ha quedado sin alternativa para antes de ir a la cama y volver a ser esa costumbre que era antes de la llegada de 'La Resistencia' a TVE. Entonces, ¿significa esto que el público más joven, ese que David Broncano pilló con lazo al inicio del programa, se ha ido a otros pastos ya conocidos? Definitivamente, no. Solo han cambiado la forma de verlo.

Vete a dormir, ya no pintas nada aquí

El público base de 'El Hormiguero', tal como desveló Kantar Media a El País, es el de una mujer de 57 años. El de 'La Revuelta', un hombre de 49 años. De hecho, en aquellos primeros meses, Motos salía victorioso tan solo en la franja de menores de edad y en la de mayores de 64, dejando a La 1 con el resto de público joven (bueno, "joven", ya me entendéis). Conquistar hoy por hoy a una audiencia que es consciente de tener a mano miles de alternativas continuas de ocio solitario, desde videojuegos hasta TikTok, pasando por plataformas de streaming o la -cada vez más en boga- lectura, es prácticamente imposible. Y, obviamente, una vez han visto lo que la televisión tradicional tenía que ofrecer, se han dado media vuelta.

Pero en TVE ya contaban con que esto iba a pasar. De hecho, uno de los motivos para traerles a la pública fue fortalecer RTVE Play, el servicio de programas en diferido del ente público, sobre todo después de que 'La Resistencia' se descubriera como un verdadero éxito del VOD que no terminaba de funcionar en directo (estaba debajo de la media de la cadena en Movistar Plus+ en su emisión lineal). Y se ha repetido aquí, claro, convirtiéndose en el programa más visto de la temporada en diferido, con 742.000 espectadores mensuales, según datos de la propia TVE en marzo, y sumando un total de 29 millones de visualizaciones -tanto en directo como en VOD- desde su estreno hasta marzo. De 'El Hormiguero' en Atresplayer, tristemente, no tenemos datos de ningún tipo.

Son dos tipos de programas similares que se diferencian en los detalles: la payasada contra la integridad, lo millennial contra lo boomer. Y así son también las estrategias comunicativas, que, aún pareciéndose, son totalmente diferentes, dirigidas cada una a su target personal. Obviamente, ambos suben clips de sus entrevistas -con resultados similares que dependen del invitado y de lo que diga o haga-, pero 'La Revuelta', además de utilizar contenido del propio programa, hace memes en vídeo que funcionan sorprendentemente bien, superando ampliamente los 700.000 visionados por vídeo y ayudando a unir el programa con el humor más joven, mientras que en 'El Hormiguero' tan solo comparten, fuera de clips, los datos de audiencia y, a veces, los famosos bailes iniciales antes del rodaje.

Qué bueno, Pablo

También cambia la manera de dirigirse al público: el community manager de 'La Revuelta' se ríe constantemente de ellos mismos con los títulos de sus vídeos, con títulos como "Así ahorramos presupuesto", "El regalo más inútil del mundo" o "Isabel Allende pone en su sitio a Broncano", mientras que los de 'El Hormiguero' tiran más por la polémica y la política: "Aumento del gasto de defensa", "La responsabilidad de la DANA", "La situación en Gaza", "Los whatsapps de Ábalos"... Curiosamente, y pese a esta diferencia en el nivel de crispación, la diferencia se hace grande en una red mucho más politizada como es Twitter, donde, aunque Antena 3 gana en seguidores por amplia mayoría, tiene mucha menos interacción que el programa de La 1... Probablemente porque gran parte de esos seguidores son fantasmas que han ido desapareciendo de la red a lo largo de la última década, mientras que los de Broncano son actuales y siguen activos.

En TikTok sí tienen datos más similares en cuanto a visualizaciones, que no en cuanto a seguidores: una vez más, 'El Hormiguero' supera a Broncano por 2,2 millones, pero en las últimas semanas ha llegado a tener vídeos con un mínimo de 3700 visionados (en el que Juanra Bonet explica de qué va 'Traitors'), mientras que 'La Revuelta' se mantiene más, llegando al mínimo en los vídeos de la entrevista de Manolo Solo, con 22.000 clics, y consiguiendo sorprendentes datos con Isabel Allende. Por su parte, el programa de Antena 3 destaca especialmente en sus vídeos realizados expresamente para TikTok y con sus secciones de influencers, como Lola Lolita. Excluyendo los vídeos que pasan del millón (y, por tanto, los más virales) que pueden romper la tónica real, en los últimos dísa, 'La Revuelta' ha conseguido una media de 228.165 visionados mientras que el programa de Antena 3 se debe conformar con 172.040, una diferencia parecida a las audiencias de la televisión en directo, pero dándole la vuelta. Motos, por su parte, ha conseguido un vídeo que supera el millón ("Emilia imita el acento español", con 2,3 millones de visionados) y Broncano otro ("Isabel Allende pone en un su sitio a Broncano, con 1,4 millones).

¿Qué significa todo esto? Pues que el clásico económico de que las cifras dicen siempre la verdad no es cierto, sobre todo cuando se habla de televisión. 'La Revuelta' puede estar por debajo en audiencias (sobre todo si se mide con el ya antiquísimo y falible método de los audimetros, fáciles de falsear) en televisión lineal, pero ni de lejos es un fracaso para TVE, que ha encontrado la manera de recuperar a la juventud en unas redes sociales que, hasta el estreno en septiembre, estaban casi en coma. Sí, claro que durante un tiempo soñaron en desbancar a Pablo Motos y convertirse en los reyes de la noche, pero darle un susto ya ha sido premio suficiente: el objetivo era que fuera la piedra desde la que renovar el resto de TVE y aprender -tardíamente- cómo funcionan las redes sociales y las tendencias del momento. A 'El Hormiguero' no queda nada por enseñarle (es un programa que, quitando la eterna discusión política, es muy solvente), y su carácter un poco avejentado juega en su contra.

Para ello, en TVE se han juntado con un equipo que ya desde 'La Vida Moderna' ha demostrado que es casi infalible -aunque para ello se tenga que meter en líos ocasionales-. La batalla en la televisión lineal está ganada por 'El Hormiguero', sí, pero ese no es el plano general que deberíamos tener: Pablo Motos es el rey de las noches, pero no el de Internet. Y La 1, a diferencia del resto de cadenas, está satisfecha con un segundo (o incluso tercer, dependiendo lo que emitan en Telecinco) puesto, consciente de que esto es una carrera de fondo y tanto la percepción general como el target de la cadena están variando. Al menos son los únicos que se han puesto las pilas en un ambiente tan aletargado como avejentado que 'El Hormiguero' sigue siendo capaz de revolucionar cada noche. Los tiempos están cambiando a pasos agigantados. Solo de la astucia de los canales lineales y su uso de Internet depende saber cómo acabará todo en este empate técnico.

