Es una de las escenas más caras de la historia y nada podía salir mal. 1 millón de dólares, 10 semanas de preparación y sólo un intento

Hay varias películas de acción que ocupan un lugar especial en mi corazón como cinéfilo. Una de ellas es 'El fugitivo', el genial thriller dirigido por Andrew Davis y protagonizado por Harrison Ford que llegó a los cines en 1993. A lo largo de sus más de dos horas de duración hay varios momentos para el recuerdo, pero hay una escena que destacó por encima de todas las demás a la hora de rodarla.

'El fugitivo' cuenta la historia de Richard Kimble, un médico que es condenado injustamente por la muerte de su mujer. Eso sí, el tren en el que está siendo transportado a la cárcel sufre un grave accidente, algo que el personaje interpretado por Ford aprovecha para darse a la fuga e intentar esclarecer los hechos.

"Habría tomado meses quitar lo que creamos"

La escena del accidente del tren era primordial en la película, pero el uso de efectos visuales en la época no habría sido suficiente para darle el realismo necesario. Eso supuso que hubo que hacer algo que Christopher Nolan apoyaría al 100%: estrellar de verdad un tren contra un autobús, destrozándolos por completo en el intento.

Esa decisión venía acompañada de un problema imposible de solucionar, ya que no iban a poder destruir trenes y autobuses uno detrás de otro si algo salía mal. Por ello, el trabajo de preparación por parte del equipo fue tan meticuloso que fueron necesarias 10 semanas antes de que las cámaras pudieran empezar a rodar.

Eso reducía el factor de error a 0, por lo que la presión era máxima, tal y como recuerda el propio Davis:

Básicamente, cuando tienes toneladas y toneladas de metal siendo empujadas desde atrás y descarrilando, no puedes decir: "¡Haremos una segunda toma!". Habría tomado meses quitar lo que creamos. [El coordinador de efectos especiales] Roy Arbogast, quien fue el ingeniero que lo diseñó con Peter MacGregor-Scott, mi productor, sabían lo que hacían.

Eran tipos que sabían cómo crear, diseñar y planificar para asegurarse de que fuera infalible. Así que teníamos cámaras por todas partes, todos se estaban preparando, y estábamos rodando la pelea del autobús y el autobús rodando, ya sabes. Y finalmente pusimos el autobús donde necesitábamos, que estuviera, dijimos: "¡Empuja el tren desde atrás!". Y así fue como lo hicimos, y funcionó.

La grabación tuvo lugar en Dillsboro, una pequeña localidad de Estados Unidos situada en el estado de Carolina del Norte, con restos del accidente todavía visibles a día de hoy en la zona. Una feliz coincidencia para potenciar una zona ya de por sí turística para los amantes de los trenes, pues Great Smoky Mountains Railroad realiza viajes turísticos allí desde 1988.

Restos reales del accidente

El problema fue que el resultado final dejó alguna cosa mejorables, por lo que tuvieron que tirar de ingenio para resolverlo. La solución fue complementarlo con algunas imágenes generadas utilizando miniaturas y añadiendo un plano mediante el uso de pantalla verde para que el espectador pudiera situar mejor a Harrison Ford en la escena, quien no rodó la escena, tal y como él mismo confesó:

A mí me sacaron con seguridad de allí cuando todo sucedía, pero a través de la magia del cine parece que estoy saltando del tren.

'El fugitivo' fue un gran éxito comercial al recaudar 368,9 millones cuando había costado 44, convirtiéndose además en una de las mejores y más míticas películas de acción de los años 90.

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