La escena más difícil de rodar de la historia del cine. 5 millones de dólares, 11 meses y 135 cámaras por una sola palabra del guion

Cada cierto tiempo me acuerdo de una película de acción estrenada en 2001 que no tuvo suerte en taquilla y que únicamente se vuelve a mencionar cuando se emite en televisión. El thriller en cuestión es 'Operación Swordfish' ('Swordfish' a secas es el título original) lo dirigió Dominic Sena y hay varias anécdotas por las que creo que merece ser recordado, desde la loquísima escena que costó 15 millones de dólares hasta el famoso desnudo de Halle Berry que la propia actriz supo desde el primer momento que era "gratuito" (en cierto sentido, no lo rodó gratis precisamente).

Hoy vengo a hablaros de otro detalle, ya que 'Operación Swordfish' también tiene la que seguramente sea la escena más difícil de hacer de toda la historia del cine. Dura apenas 30 segundos y cubre una única palabra del guion (firmado por Skip Woods) pero costó 5 millones de dólares, se tardó 11 meses en ejecutarla y acabarla, y requirió el uso simultáneo de 135 cámaras. Todo ello para que, al final lo que más se comentase sobre ella era lo mucho que recordaba a la primera 'Matrix', estrenada apenas dos años antes y que también contaba con Joel Silver como productor.

"Nunca había visto una toma tan difícil de preparar"

El guion de 'Operación Swordfish' llegaba a un punto donde se leía la palabra "Kaboom", que dejaba claro que una enorme explosión tenía lugar en la película. Hasta ahí todo normal en una producción de Hollywood, pero lo que nadie esperaba es el trabajo que iba a llevar rodar esa escena. Para ello, el equipo se inspiró en técnicas utilizadas por las hermanas Wachowski en el rodaje de 'Matrix'. El director Dominic Sena resumía así sus planes en las notas de producción de la película:

"Durante esa escena, los coches de policía explotan, la gente vuela por los aires, y había que cronometrarla para que cuando llegáramos a la cámara número 125, este tipo tuviera que estar volando dentro del encuadre. Nunca había visto una toma tan difícil de preparar. Una capa para la explosión, una capa para el coche siendo lanzado por los aires, una capa para la gente que se suponía que estaba al lado del coche. Eso se hizo por separado para que nadie saliera herido. Así que eran capas y capas. Necesitamos días para obtener una toma de 30 segundos."

En concreto, el rodaje de esa toma llevó 3 días, pero es que antes se dedicaron 3 meses a la planificación del rodaje de la escena. El motivo era ver qué material podría grabarse y qué había que añadir luego en post-producción por ordenador. Por aquel entonces la tecnología no permitía usar solamente los efectos visuales para sacarla adelante, lo cual complicó aún más las cosas.

Por ejemplo, para esos 3 días de rodaje hubo que crear un sistema multicámara con una plataforma capaz de albergar 135 cámaras fijas. Todo ello se debía a que había que conseguir un precisión al milisegundo para que todo quedase en pantalla según lo previsto. Y es que el 85% de la escena se hizo de forma física, añadiendo luego algunos elementos demasiado peligrosos de rodar a través de CGI (Computer-Generated Imagery) y realizando una ronda de retoques por ordenador para acabar de pulir.

Halle Berry, John Travolta y Hugh Jackman

Eso tampoco fue una tarea sencilla, claro, ya que la compañía Frantic Films necesitó 8 meses de tiempo para poder tener la escena acabada. Uno de los grandes retos fue la necesidad de ralentizar la imagen, siguiendo además un modelo diferente según lo que se viese en pantalla en ese momento, tal y como comentó Chris Bond, cofundador de Frantic Films:

"Para toda la fotografía exterior de la toma, tuvimos que ralentizar 134 fotogramas hasta 400 fotogramas por segundo, y para todo lo rodado en el interior de la cafetería, tuvimos que añadir fotogramas intermedios para convertir una toma de 45 fotogramas por segundo en 102 fotogramas por segundo."

"Había que generar aproximadamente dos fotogramas nuevos entre cada toma de cámara; sin embargo, debido a la forma en que las cámaras estaban curvadas en la escena, en algunos casos era necesario crear hasta siete fotogramas intermedios sintéticos."

Es decir, la compañía tuvo que crear varios fotogramas de la nada mediante la magia de los efectos visuales, con el reto añadido de que debían quedar lo suficientemente convincentes como para que resultan creíbles a ojos del espectador en la gran pantalla de una sala de cine.

El resultado de todo este desafío son 30 segundos realmente impresionantes que tienen lugar al poco de arrancar la película (antes hay un curioso monólogo del villano interpretado por John Travolta) y que sin duda llamaron la atención del público en aquel momento. Por desgracia, no fue suficiente para que 'Operación Swordfish' fuese un éxito: sólo pudo recaudar 147 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo con un presupuesto de 80 y un estelar reparto liderado por John Travolta, Halle Berry y Hugh Jackman.

