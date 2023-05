"250.000 dólares por teta". El desnudo gratuito más caro de la historia del cine fue esencial para que esta actriz ganase el Óscar

Son muchos los intérpretes que se han desnudado a lo largo de la historia del cine, pero justo es reconocer que han sido muchas más las actrices que los actores. De hecho, no son pocas las veces que se ha usado el concepto de desnudo gratuito, pero la cosa se complica más a la hora de buscar casos en los que se reconoció que era el caso. Hoy os traigo quizá el más famoso e importante de todos ellos, pues la mismísima Halle Berry reconoció que fue algo fundamental para hacerse poco después con el Óscar.

Algunos seguro que ya han acertado que me refiero a una escena de 'Operación Swordfish' en la que Berry aparece en topless, un momento muy comentado en su momento y por el que llegó a decirse que ingresó medio millón de dólares adicionales a su salario de 2 millones. De hecho, Dominic Sena, director de la película, comentó en su momento que fueron "250.000 dólares por teta", aunque la actriz se cansó de repetir posteriormente que el cineasta hizo esas declaraciones en broma, ya que, según ella, "si estuviese cobrando por ellas, habría sido mucho más que 500.000 dólares". No obstante, Sena nunca clarificó nada al respecto, ni tampoco ningún otro miembro de la película.

"Sabía que era gratuito"

Eso sí, Berry no tuvo problemas a la hora de reconocer durante la campaña promocional de cara al Óscar por 'Monster's Ball' que la escena en cuestión era un desnudo gratuito y que ella era muy consciente de eso mientras la estaba grabando:

El desnudo de 'Operación Swordfish' era muy gratuito y hay gente que tiene problemas con eso. Mientras hacía "Swordfish" sabía que era gratuito. Nunca lo justifiqué.

De hecho, el papel de Ginger fue muy importante para ella, porque hasta entonces se había negado a explorar su lado más sexy: "Durante muchos años dije no, no y no, y se debía a no sentirme cómoda conmigo misma, tenía miedo y me preguntaba qué pensaría la gente". Pero la cosa cambió y reconoce que sin ese desnudo no habría sido capaz de rodar una escena vital de 'Monster's Ball':

Pero si no me hubiera desinhibido en 'Operación Swordfish', habría tenido miedo de abordar una escena de amor como ésta en 'Monster's Ball'. Eso es un tributo a escuchar a tu instinto y hacer lo que crees que es correcto para ti, y no dejarte llevar por lo que piensen los demás sobre las decisiones que tomas.

De hecho, en otra entrevista fue aún más clara al señalar que "probablemente no habría sido capaz de hacer la escena de sexo en 'Monster's Ball' si no hubiese enseñado mis pechos en 'Operación Swordfish'", de ahí que un desnudo gratuito tan obvio como el que nos ocupa acabase siendo fundamental para que muy poco después ganase el Óscar, ya que ambas películas se estrenaron el mismo año.

