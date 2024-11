Las mejores películas de acción y thrillers de 2024 (por ahora)

Aún quedan unas cuantas semanas para dar carpetazo definitivo a un curso cinematográfico 2024 que, por mucho que algunos se empeñen en proclamar a los cuatro vientos, nos está regalando una selección de largometrajes de un altísimo nivel tanto en lo que respecta a la calidad como a la simple y llana capacidad para entretener.

Hoy vamos a centrarnos en el cine de acción y el thriller y a confeccionar una lista con los mejores estrenos dentro de estos géneros que nos ha dejado el año hasta el momento. Un compendio envidiable del que, tristemente, se quedan fuera algunos de los grandes bombazos que sólo han podido verse en festivales como '100 Yards', 'Twilight of the Warriors: Walled In', 'Kill', la nueva 'The Roundup' o 'I, Executioner'.





Beekeeper: El protector (Beekeeper)

Dirección: David Ayer

Reparto: Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi

La categoría de "tiros y tollinas" del curso cinematográfico 2024 arrancó por todo lo alto de la mano de un David Ayer que, salvo patinazos puntuales, se ha convertido en la vieja confiable del cine de acción. Jason Statham reparte galletas como sólo él sabe en un actioner de la vieja escuela que no se toma en serio a sí mismo y que se construye sobre un peculiar universo de agentes secretos y conspiraciones políticas que evoca a la esencia de 'John Wick'.

Crítica de Beekeeper en Espinof | En Prime Video

Monkey Man

Dirección: Dev Patel

Reparto: Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash, Vipin Sharma, Sikander Kher

Y ya que hablamos de 'John Wick', no podemos olvidarnos de Dev Patel y su arrollador debut como director en 'Monkey Man'. El realizador, que hace doblete frente a las cámaras, traslada la violencia estilizada de la saga protagonizada por Keanu Reeves a India, moldeando un relato electrizante que bebe del folclore y la realidad sociopolítica del país. Un sorpresón en toda regla.

Crítica de Monkey Man en Espinof | En Prime Video

El ministerio de la Guerra Sucia (The Ministry of Ungentlemanly Warfare)

Dirección: Guy Ritchie

Reparto: Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Hero Fiennes-Tiffin

Guy Ritchie, incluso cuando no está en su mejor momento, es seguro de diversión, adrenalina y contundencia. El británico, que está que no para con el turbo puesto, nos regaló un par de horas que pueden no ser perfectas, pero que extraen oro de la novela de Damien Lewis en la que se basa... y de un Henry Cavill desatado y en su salsa interpretando a un cazador de nazis desquiciado. No se puede pedir más.

Crítica de El ministerio de la Guerra Sucia en Espinof | En Prime Video

Bad Boys: Ride or Die

Dirección: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Reparto: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig

Quién nos iba a decir que la saga 'Dos policías rebeldes' tendría un futuro tan, pero tan brillante sin Michael Bay ocupando el asiento de director. Tras 'Bad Boys for Life', Adil El Arbi y Bilall Fallah —sí, los de la defenestrada 'Batgirl'— han vuelto a la carga en una cuarta parte cargada de acción cinco tenedores con unos trucos de cámara y montaje para enmarcar y de ese cachondeo que sólo Will Smith y Martin Lawrence consiguen proyectar en pantalla.

Crítica de Bad Boys: Ride or Die en Espinof

El especialista (The Fall Guy)

Dirección: David Leitch

Reparto: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke

David Leitch, uno de los padres de nuestro amado John Wick —que, como ves por las menciones, es uno de los grandes estandartes del cine de acción moderno—, se ha sacado de la manga este remake de la serie de televisión homónima en el que comedia romántica y setpieces espectaculares se abrazan para dar lugar a un entretenimiento modélico capitaneado por unos Ryan Gosling y Emily Blunt tan carismáticos como de costumbre.

Crítica de El especialista en Espinof

Rebel Ridge

Dirección: Jeremy Saulnier

Reparto: Aaron Pierre, AnnaSophia Robb, Don Johnson, Emory Cohen

'Blue Ruin' y 'Green Room' nos dejaron claro cristalino que Jeremy Saulnier es uno de los grandes reyes del thriller moderno. Con 'Rebel Ridge', el de Virginia, bajo el ala de Netflix, ha confeccionado un cóctel de suspense y acción que vuelve a apostar por una cocción a fuego lento que culmina con unos arrebatos de violencia dignos de elogio. Una 'Rambo' apócrifa en la que Don Johnson vuelve a brillar especialmente en su segunda juventud interpretativa.

Crítica de Rebel Ridge en Espinof | En Netflix

Fuera de las sombras (The Shadow Strays)

Dirección: Timo Tjahjanto

Reparto: Aurora Ribero, Hana Malasan, Kristo Immanuel, Andri Mashadi, Ali Fikry

No diga "cine de artes marciales", diga INDONESIA —así, en mayúsculas—. Tras la descomunal, salvaje y ultraviolenta 'The Night Comes for Us', Timo Tjahjanto vuelve a servirnos en bandeja de plata —o de plomo— una ensalada de hostias, tiros y cuchillazos regada por cantidades ingentes de sangre que, a pesar de perderse un pelín en melodramas innecesarios, nos da la ración de carnicería, muerte y destrucción que necesitábamos. Tremebunda.

En Netflix

En tierra de santos y pecadores (In the Land of Saints and Sinners)

Dirección: Robert Lorenz

Reparto: Liam Neeson, Kerry Condon, Jack Gleeson, Ciarán Hinds, Colm Meaney

Tras 'El protector', Robert Lorenz ha vuelto a aliarse con un Liam Neeson que continúa dándonos alegrías como antihéroe entrado en años. En esta ocasión, el irlandés se aleja de sus roles más centrados en la acción para encabezar un thriller criminal sequísimo, contundente y en el que los pasajes más tensos y reposados brillan al mismo nivel que sus puntuales arrebatos de violencia.

Crítica de En tierra de santos y pecadores en Espinof

La trampa (Trap)

Dirección: M. Night Shyamalan

Reparto: Josh Hartnett, Ariel Joy Donoghue, Saleka, Alison Pill, Hayley Mills

¿Es 'La trampa' un delirio sin pies ni cabeza? Muy probablemente. ¿Es un divertimento retorcido y desquiciado que te mantiene pegado a la pantalla y con una sonrisa en la cara durante una hora y media? Sin lugar a dudas. M. Night Shyamalan hace "la promoció" a su hija y, de paso, se saca de la manga un juguete tan inverosímil como tremendamente disfrutable, plagado de giros marca de la casa y con un Josh Hartnett en su salsa. No cambies nunca, Eme Noche.

Crítica de La trampa en Espinof | En Max

Parpadea dos veces (Blink Twice)

Dirección: Zoë Kravitz

Reparto: Naomi Ackie, Channing Tatum, Adria Arjona, Christian Slater, Geena Davis

Quién nos iba a decir que Zoë Kravitz nos iba a regalar el que no sólo es uno de los debuts más interesantes del curso cinematográfico, sino uno de los estrenos más recomendables en líneas generales. La hija de Lenny firma un thriller a medio camino entre 'El menú' y 'Déjame salir' con el movimiento #MeToo presente en todo momento y con un Channing Tatum que demuestra que sabe mucho más que hacer chistes y dar galletas.

Crítica de Parpadea dos veces en Espinof

Road House. De profesión: duro (Road House)

Dirección: Doug Liman

Reparto: Jake Gyllenhaal, Billy Magnussen, Daniela Melchior, Conor McGregor

¿Necesitábamos un remake de 'De profesión: duro'? Probablemente no, pero no voy a negar que me lo he pasado en grande con esta comedia de acción dirigida por un Doug Liman que sabe muy bien lo que hace. Además de unas peleas que extraen oro de la combinación de stunts reales y VFX, el porte de Jake Gyllenhaal lleva en volandas una película que pasa del thriller terrenal al desmadre casi propio de 'Crank' sin que casi nos demos cuenta.

Crítica de Road House en Espinof | En Prime Video

Sangre en los labios (Love Lies Bleeding)

Dirección: Rose Glass

Reparto: Kristen Stewart, Katy O'Brian, Ed Harris, Dave Franco, Jena Malone

¿Qué haríamos sin A24? La productora y distribuidora ha vuelto a apostar por Rose Glass tras su interesantísima 'Saint Maude', y nos ha regalado una película hortera, hipnótica, salvaje, rematadamente queer, imprevisible, excesiva y, simple y llanamente, una de las mejores que hayan llegado a nuestras pantallas este curso cinematográfico. Toda la esencia de los hermanos Coen más corrosivos y desatados en clave LGTB.

Crítica de Sangre en los labios en Espinof | En Filmin

Civil War

Dirección: Alex Garland

Reparto: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen Henderson

Con permiso de 'La zona de interés', 'Civil War' es la mejor película del año —así, sin más—. Podríamos dejarlo aquí, pero voy a subrayar esto comentando que Alex Garland ha moldeado un retrato terrorífico de unos Estados Unidos menos distópicos de lo que podría parecer a simple vista mientras rinde tributo al fotoperiodismo en un thriller de espíritu bélico impecable que, además, tiene una de las escenas más tensas de 2024.

Crítica de Civil War en Espinof | En Movistar+

Twisters

Dirección: Lee Isaac Chung

Reparto: Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, David Corenswet

Me van a permitir jugar la carta de la poca consistencia de las fronteras que separan los géneros para colar 'Twisters', que bien podría ser catalogada como "cine de aventuras y catástrofes" en nuestra lista de acción. No daba dos duros por ella, pero el inmenso corazón de sus protagonistas y, sobre todo, unas setpieces de destrucción masiva que te dejan con la mandíbula desencajada, la han terminado convirtiendo en uno de mis blockbusters favoritos de la temporada. Guau.

Crítica de Twisters en Espinof

Mad Max: Furiosa

Dirección: George Miller

Reparto: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Angus Sampson

¿Temías que 'Furiosa' se iba a quedar fuera de la lista? Por encima de mi cadáver. A pesar de todo el hate injustificado que se ha tirado a George Miller simple y llanamente por no querer hacer una copia de 'Mad Max: Furia en la carretera', esta precuela vuelve a consagrarle como uno de los grandes genios del cine de acción moderno. Una épica vastísima en escala y tremendamente ambiciosa en lo audiovisual definida por el exceso y por la maestría de un director sin ningún tipo de ataduras. Gloria bendita.

Crítica de Mad Max: Furiosa en Espinof | En Max

