Netflix acaba de estrenar una de las mejores películas del año. Un duro thriller de acción que se convierte en la antítesis de John Wick

La mayoría de películas que estrena Netflix no merecen la pena. En su estrategia por lanzar contenido de forma constante, la plataforma ha acabado apostando por muchos productos que en el mejor de los casos casi entretienen y en el peor son una absoluta pérdida de tiempo. Sin embargo, de vez en cuando todavía lanzan algún largometraje que merece la pena y Netflix ha estrenado este viernes una de las mejores películas de lo que llevamos de año. Me refiero a 'Rebel Ridge'.

Ya de antemano había motivos para confiar en 'Rebel Ridge', ya que detrás de ella está Jeremy Saulnier, el cineasta responsable de títulos tan estimables como 'Blue Ruin' o 'Green Room'. La duda llegaba porque su anterior colaboración con Netflix en 'Noche de lobos' se saldó con una sonora decepción, por lo que no quedaba otra que agarrarse al hecho de que aquí se trata de una obra completamente suya, ya que en la cinta protagonizada por Jeffrey Wright no se ocupaba del guion. El cambio ha sido como pasar de la noche al día.

Enfadaron a la persona equivocada

A priori parece razonable acordarse de 'John Wick' y otras historias de venganzas a la hora de abordar 'Rebel Ridge', pero lo cierto es que en todo caso estamos ante la antítesis de la saga protagonizada por Keanu Reeves. Aquí la clave está en que tenemos a un protagonista que está conteniendo al máximo sus ganas de arrasar con todo ante la injusticia cada vez más grande a la que ha de hacer frente. Y cuando todo estalla, el propio Saulnier ha confesado que buscaba que todo fuese lo más seco posible y esquivando al máximo la idea de estilizar la violencia:

Puedo ver cómo un héroe de acción se carga un edificio entero de gente y me impresiona el trabajo de los especialista. La coreografía es alucinante, y me encanta dar ese paseo. Pero en realidad no siento mucho. No siento la angustiosa naturaleza de lo que uno puede experimentar al enfrentarse a otro ser humano. Así que con la coreografía de 'Rebel Ridge' siempre estaba ahí para frustrar los esfuerzos del equipo de acrobacias por hacer las cosas más chulas, más grandes, más satisfactorias. Como, «¡Bájalo un poco!» o «¡No creo que eso suceda! Siempre estaba ahí para hacer que fuera descuidado e incómodo.

Una apuesta clave para terminar de dotar a 'Rebel Ridge' de una personalidad única, con la tensión haciendo acto de presencia desde la primera escena al ritmo de Iron Maiden y luego elevándose de forma constante. Saulnier brilla a la hora de crear una atmósfera no enfermiza pero sí agobiante que encuentra un respaldo de lujo en las interpretaciones de Don Johnson y, sobre todo, un extraordinario Aaron Pierre ('Tiempo').

Y es que Pierre eleva aún más una película ya de por sí muy estimable a través de un genial uso del carisma, la presencia y el talento interpretativo, pues no estamos en ningún caso ante uno de esos actores que impresionan en lo físico pero no tanto en lo referente a la actuación. Aquí tenemos a un protagonista impecable que transmite en todo momento lo que Saulnier necesita de él

Eso sí, 'Rebel Ridge' es una película que se cuece a fuego lento, pero siempre con una idea clara y apostando por un enfoque claro en todo momento. A su manera quizá tendríamos que emparejarla más con la televisiva 'Reacher', aunque yo confieso que pensé más en la rotunda 'Brawl in Cell Block 99'. No es exactamente lo mismo, pero creo que así podéis haceros una idea más aproximada de lo que podéis esperar de ella.

Por suerte, 'Rebel Ridge' no está pasando desapercibida y ya es la película más vista de Netflix en todo el mundo -en España es número 1 desde el día de su lanzamiento-, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar aunque fuera brevemente de ella y animaros a darle una oportunidad. Ya no es que sea con diferencia la mejor película de Netflix de este 2024, es que también es una de las mejores sin tener en cuenta su procedencia.

