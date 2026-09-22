Ben Affleck, actor: "La única cura para la adicción que funciona es sufrir lo suficiente para que algo dentro de ti se desmorone"

Ben Affleck lleva varias décadas siendo una estrella indiscutible de Hollywood, aunque es cierto que tanto su carrera como su vida personal ha pasado por etapas mejores y peores. Su alcoholismo ha sido uno de los principales responsables de esos altibajos, algo contra lo que luchó mucho tiempo antes de dar con la clave para mantenerlo bajo control.

"Fue el peor día de mi vida y rectifiqué"

De hecho, Affleck lo intentó en múltiples ocasiones, pero siempre recaía, pero llegó un momento en el que logró decir basta. El propio director y protagonista de 'Argo' así lo recuerda en The Howard Stern Show:

Me duele decirlo, pero es la única cura para la adicción que he visto. Y no esos malditos centros de rehabilitación carísimos o muchas de esas soluciones fraudulentas que le venden a la gente… y son buenas personas que te apoyarán. Alcohólicos Anónimos, en general, me parece una buena organización. No es la única. La cura para la adicción que funciona es sufrir lo suficiente para que algo dentro de ti se desmorone.

Eso sí, ahí su carrera quedó en un segundo plano, pues fue la relación con sus seres queridos la que le hizo ver la luz: "Tuve suerte porque llegué a ese punto antes de perder realmente lo más importante. No fue mi carrera ni mi dinero, fue mi relación con mis hijos. Cuando sentí que eso les estaba afectando, me di cuenta; fue el peor día de mi vida y rectifiqué".

Teniendo en cuenta los precedentes, ni siquiera el propio Affleck terminaba de estar seguro de que fuera a ser algo permanente, pero el actor sencillamente vio la luz ese día: "Por un tiempo pensé: ‘Tal vez sea algo temporal, tal vez este sentimiento desaparezca’. Pero desde ese día, lo juro por Dios, no he vuelto a sentir ganas de beber ni una sola vez".

Es cierto que el alcoholismo le costó su matrimonio con Jennifer Garner, pero al menos logró mantenerlo bajo control antes de que las consecuencias del mismo fuesen más graves y ya completamente irreversibles. Y pese a que algunos amigos suyos se mostraron preocupados por una posible recaída tras su divorcio de Jennifer Lopez, con quien estuvo casado entre 2022 y 2025, no ha trascendido nada sobre una posible recaída.

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