15 películas con excelentes versiones alternativas: montajes extendidos y versiones del director que superan a los largometrajes originales

La historia de los montajes alternativos es ya más vieja que tú y nunca está de más recordar algunos títulos emblemáticos con una cara b. Problemas con los productores, malas puntuaciones en pases de prueba y demás razones que han convertido en leyenda algunos títulos que en teoría no iban camino de serlo.

En algunos casos la versión del director es superior a la que la película ofrecía originalmente la versión cinematográfica. En otros no es más que un montón de parches en distinto formato y con peor calidad de imagen que se pega a la película original y que únicamente consiguen hacer más larga (incluso pesada) la experiencia. Pero a veces son verdaderos acontecimientos fílmicos recibidos con curiosidad y ganas. Repasemos algunos de los más recordados y peculiares casos de remontajes cinematográficos con mucho que decir.

Napoleón

Puede que uno de los cineastas en activo a los que mejor les sientan las versiones del director sea 'Ridley Scott'. Si 'El reino de los cielos' lo dejó claro cristalino después del drama de vaivenes con 'Blade Runner' y su retahíla de versiones, 'Napoleón' terminó de confirmarlo hace un par de años con tres cuartos de hora adicionales que, además de incluir más pasajes entregados al espectáculo, como la batalla de Marengo, solventó uno de los grandes males del largometraje: la falta de conexión con sus personajes y contexto histórico que complementase su ambiciosa puesta en escena y estimulase algo más que las retinas.

Nosferatu

En ocasiones, un director's cut no necesita grandes cambios, tijeretazos salvajes ni cantidades ingentes de metraje adicional para elevar aún más si cabe una producción ya de por sí redonda. El caso de 'Nosferatu' lo demuestra a la perfección con cuatro minutos que no dejan de ser un capricho de su director Robert Eggers, que reafirman su obsesión por el detalle y que ayudan a redondear la ambientación con algo más de trasfondo sobre el lore vampírico y unas transiciones más pausadas marca de la casa.

Apocalypse Now

No es la primera vez que Coppola presenta un remontaje de alguna de sus películas. 'Cotton Club' o 'Rebeldes' ya lo habían hecho antes. O la misma 'Apocalypse Now'. Incluso sus padrinos se han visto alterados a lo largo del tiempo, tanto ordenadas cronológicamente como de manera individual, con 'El Padrino de Mario Puzo, Epílogo: La Muerte de Michael Corleone' todavía reciente.

Desde una copia de trabajo de cinco horas con 30 minutos de ataque de helicóptero a su última y, parece ser, definitiva versión, la odisea bélica protagonizada por Martin Sheen parece haber encontrado su montaje final. Lo hizo en 2019 por la celebración de su 40 aniversario, recortando 20 minutos del anterior "Redux" y ofreciendo, según sus propias palabras, la mejor película posible.

La puerta del cielo

Un presupuesto cuatro veces excedido, un rodaje pesadillesco, un corte final mucho más largo de lo acordado... El western épico de Michel Cimino requirió 220 horas de película, 100 tomas por plano y solo despertó el desprecio de la crítica y del público cuando fue estrenado en 1980. Tres millones de recaudación para una película de más de 40 millones de dólares. El colapso que costó a los directores de Hollywood su independencia creativa necesito más de 30 años para ofrecer su verdadera dimensión, con 70 minutos añadidos que se perdieron en su exhibición cinematográfica y que afortunadamente ya están al alcance de todos los aficionados.

Payback

Después de estos dos mastodontes iniciales vamos a tomar un poco de aire con una de esas gemas incomprendidas que sirvieron de puente entre dos décadas y que ofreció un corte alternativo que la convertían en otra película completamente distinta. No solo eran diez minutos de diferencia. La película de Brian Helgeland pudo finalmente ofrecer su áspero y crudo (pero siempre divertido) relato noir con una versión mucho menos comercial de que se vio en salas. Un caso muy curioso de cómo una película puede ser muy buena con dos cortes tan distintos. Y el mejor es el del director.

Waterworld

Hasta tres (¡¡¡tres!!!) montajes diferentes aparecen en el flamante bluray de que Arrow editó hace un par de años. De 135 a 177 minutos (en el Ulysses cut) para saborear el salitre post-apocalíptico de la inolvidable epopeya de los Kevins. La última asociación entre Reynolds y Costner fue durante años objeto de burla y menosprecio. El tiempo ha ido colocando 'Waterworld' en el lugar que merece, el de un destacado ejercicio de ciencia ficción macarra, con mensaje y situaciones delirantes. A recuperar y a poder ser en una edición que no sea la nuestra, porque vaya tela.

El Exorcista III

Un montaje del director más corto, pero más arriesgado. William Peter Blatty, autor de la novela original y director de esta tercera entrega sudó sangre para que su visión de esta Legión fuera la película que él tenía en mente. Para ello, años más tarde, logró reconstruir y reducir las demandas del estudio y ofrecer algo más aproximado a su visión. Es complicado valorar esta versión, ya que está construida a partir de materiales de directamente salidos de un VHS. Pero estamos ante una muy interesante reinvención de la película de obligada revisitación.

La tienda de los horrores

¡Nadie estaba preparado para el brutal final ideado por Frank Oz y Howard Ashman! Tal vez el último gran musical clásico de Hollywood, una película irrepetible llena de magia, salidas de tono, oscuridad y, en su montaje del director, un cierre que deja en pañales a cualquier kaiju de los últimos años. Reparto de campanillas, canciones absolutamente perfectas y la magia de Oz, el eterno colega de Jim Henson detrás de uno de los monstruos más floridos que recordamos. Una película perfecta.

La liga de la justicia de Zack Snyder

Al final era verdad, eh. Desde que se confirmó su llegada a la plataforma de HBO llegué a pensar que aquí habría algo del Zack Snyder más digno, pero ya desde el atronador y eterno último aliento del hombre de acero que ocupa sus muy televisivos créditos iniciales, supe que esto se haría largo.

Sobran minutos y salchichas. Falta una historia y algo de amor propio. Pero también os digo que en su versión más gris es realmente magnética. Una victoria para un cineasta repudiado.

Doctor Sueño

Media hora más que el montaje cinematográfico es lo que nos encontramos en el montaje de Mike Flanagan de una película que estaba condenada a decepcionar a buena parte de su público objetivo. No importa el respeto y la delicadeza con las que el director se ha acercado a la obra maestra de Stanley Kubrick. Para lograr esa continuidad, Flanagan tuvo acceso a los archivos personales de Stanley Kubrick gracias a la colaboración de sus herederos. "Pude acceder a los planos del Overlook de Kubrick, llenos de anotaciones escritas a mano. Creo que ha sido uno de los momentos más fascinantes de mi carrera como cineasta". Sinceramente, creo que esa historia es más apasionante que la propia película.

Cyborg (Slinger)

Cannon tuvo una proyección de prueba del corte original de 'Cyborg', y de 100 personas en la sala, solo una le dio a la película una calificación favorable. Además, hub muchas risas durante la pelea final. Unos días después, su estrella regresó de Tailandia, donde acababa de terminar de rodar 'Kickboxer'. Vio la película y estuvo de acuerdo con la evaluación del público y se ofreció como voluntario para volver a montar la película de forma gratuita. Ojo, que Van Damme también montaría la grandiosa 'Blanco Humano' de John Woo. Un genio.

Érase una vez en América

Una película que ha pasado por casi tantos cortes como 'Blade Runner'. La película de Sergio Leone se estrenó por primera vez en los Estados Unidos en 1984 en una versión horriblemente mutilada de 139 minutos que olvidaba la cronología de Leone y con ella buena parte del impacto emocional de la historia. Aunque la versión original del director supuestamente alcanzaba los 269 minutos, el mejor corte disponible es la versión de 2012, que llega a los 251 minutos. Martin Scorsese está intentando obtener las escenas finales que faltan para una eventual versión autorizada y completa.

Razas de noche

18 minutos más en el corte de la adaptación Clive Barker sobre su propia novela. Una de las películas más inclasificables de los 90 (de hecho se nota que es puro 1990) tiene incluso un famoso montaje de más de dos horas y media, el Cabal Cut, pero hay que tener en cuenta que se trata de una versión llena de workprints y tomas sin editar que llenan sus 145 minutos, aunque existe otra versión extendida de tres horas que lo único que consigue es saturar al más fan. Una gema imperfecta sea cual sea la versión que elijas.

Uno Rojo, división de choque

Seguramente nunca veamos el corte original de cuatro horas que entregó Sam Fuller, pero el crítico Richard Schickel y el director Peter Bogdanovich supervisaron la creación de la Reconstrucción de la película, que utilizó imágenes extraídas de una bóveda de Warner Bros y del propio Fuller. La versión resultante es una visión increíblemente personal de la guerra que compensaba su corto presupuesto con un potentísimo realismo emocional con casi una hora más de duración.

Sed de mal

Orson Welles fue prácticamente excluido de la sala de edición por Universal. En respuesta al corte que finalmente se le mostró, el cineasta emitió un texto de 58 páginas describiendo los cambios que se sentían necesarios para realizar su visión, y fue ignorado. Sin embargo, cuatro décadas más tarde, la edición del legendario Walter Murch, utilizando las notas de Welles y trabajando a partir de una impresión de 108 minutos descubierta en los archivos de Universal, reajustó la película y la estrenó en 1998 como lo que ahora se considera la versión definitiva.

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