Antes del Snyder Cut: 19 montajes alternativos de cine de superhéroes que mejoran al estrenado en cines

La 'Liga de la Justicia' de 2017, inició un culebrón fan que culminó con el montaje del director original Zack Snyder que ha estrenado HBO y con 4 horas de duración, algo no demasiado común en la industria, pero que ha tenido algunos casos en los que, con cambios mayores y menores, han dado lugar a versiones alternativas que sí han mejorado en algo a lo que se pudo ver en cines. Seleccionamos 19 películas de superhéroes que han tenido versiones extendidas, alternativas, o del director que son preferibles a las que pudieron verse en un principio.

Superman: extended Cut (1978)

Hemos hablado hace poco del montaje alternativo de 'Superman II' (1980) de Richard Donner pero lo cierto es que el director también hizo su versión del primer film. La special edition, de 151 minutos, es considerada por el autor como el montaje definitivo. Pese a que él mismo despreciaba la versión concebida para televisión (por su formato), la restauración de 3 horas, con 40 minutos más de historia, restaurada en 2017, Tras años de fanedits con material televisivo, con su relación de aspecto original 2.40:1 es un lujo para fans de la mejor película de superhéroes de la historia.

Sin muchas escenas adicionales sino pequeñas extensiones que para algunos ralentizarán el ritmo, el nuevo corte genera una experiencia llena de interés, con mas oxígeno para los personajes, y también escenas de acción más largas, como las explosiones en Krypton, la gasolinera y el final, con más muestras del desastre del terremoto en San Francisco (casas y puentes, rocas cayendo...) La increíble BSO de John Williams es mucho más larga y completa, por lo que es un montaje no tanto superior pero sí una opción de confort, indicada para los fans que quieran una experiencia más épica.

Supergirl director's cut (1984)

Guste o no, 'Wonder Woman 1984' (2020) es coherente con el tono puro de los primeros tebeos DC, un accidente over the top como fue 'Supergirl', buena intención y naif autoconsciente sin espacio para la mirada cínica. Estrenada el mismo año en el que transcurre la secuela, es la primera película de superhéroes protagonizada por una mujer, que tenía más de divertido horror vacui camp y compendio de la fantasía 80's de la era, entre la espada y brujería queer de 'Masters del universo', el cine de terror de la época y la chufa discotequera. Se agregaron 14 minutos al corte del director, que restaura el master original y hace de la experiencia algo más sólido.

Batman Forever: Schumacher Cut (1995)

Si el Snyder Cut pertenecía al mundo de las leyendas, pero pudo salir a la luz, pese a que no haya visto la luz, Schumacher hizo una versión más larga de 'Batman Forever' que, de nuevo, era de naturaleza mucho más oscura. Las escenas eliminadas nos pueden dar una idea de dónde se mueve, con una tenebrosa secuencia inicial con el escape de Dos Caras (Tommy Lee Jones) del Arkham Asylum, escenas extendidas con Enigma (Jim Carrey) invadiendo la Batcueva y los problemas emocionales y psicológicos que llevaron a Bruce Wayne (Val Kilmer) a convertirse en Batman, incluida una alucinante escena en la que se enfrenta a un murciélago gigante de tamaño humano hcho por Rick Baker que ya quisiera la escena similar de 'BvS'. Se supone que duraría 170 minutos, ¡release the Schumacher Cut!

Spawn (1997) director's cut

Es difícil arreglar una película como 'Spawn', un desastre feo, inconexo y con un empacho de CGI que empeora a cada año hasta hacerla casi invisionable, pero prevalece como uno de los primeros intentos de hacer superhéroes en Hollywood, antes que 'Blade' (1998) y 'X-Men' (2000) incluso, por lo que tiene cierto encanto como artefacto cultural que recoge bien el final de los 90, música tecno y rock, oscuridad e contraste con lo infantil, trama aparatosa y cierta actitud que recoge el espíritu de esos años, en realidad capta mejor el estilo de Todd McFarlane de lo que su autor quisiera reconocer. El corte del director no mejora mucho, pero hay casi 40 escenas con imágenes alternativas más explícitas, y restaura hasta 33 planos censurados.

Daredevil Director's Cut (2003)

Ben Affleck y Jennifer Garner, trajes de cuero, Colin Farrell rodando su sex tape entre toma y toma, actores de 'Los Soprano', acción a ritmo de Evanescence... la energía 2000s que desprende esta adaptación la hace una curiosidad por sí misma, pero lo cierto es que la edición extendida mejora bastante la de cines, gracias a que las escenas violentas se han incluido de nuevo. Se agrega la subtrama con Coolio, esencial para entender el movimiento judicial contra Kingpin, entendiendo que Ben y Matt sean casi amigos, el segundo acto tiene las transiciones de escena fluidas y con sentido. No arregla del todo los problemas de fondo, pero es la versión que debería haber llegado a cines.

Spider-man 2.1 (2004)

Si la versión Spider Man 2.1 hace un poquito mejor la que es la mejor película de superhéroes del siglo XXI, ya merece mucho la pena. La escena de JJ. Jameson vestido del lanzarredes puede ser muy tonta, pero lo cierto es que compensa con las pequeñas extensiones de la acción y los añadidos para entender el intenso odio de Harry por Spiderman, agregando mucha más profundidad al conflicto clásico de los dos amigos. 8 minutos que no cambian mucho pero añaden y sirven verdaderamente para mejorar algo extraordinario.

Spider-Man 3 Editor's cut (2007)

'Spider-Man 3' va a seguir siendo un cierre decepcionante para la trilogía de Sam Raimi, pero el Editor's Cut del editor Bob Murawskithis, algo más corto que la versión teatral, lima escenas para que los dos protagonistas tengan mas autonomía, hay menos metraje y cambios en la infame escena de "Peter Emo" y en general hay muchas escenas con metraje alternativo, en parte central que mejoran la atracción de Peter al traje, haciéndolo más arrogante y antipático, más allá de la tontería de los Bee Gees, algo que da madurez al film y más razones a Norman.

El plato fuerte del montaje son las imágenes adicionales de Spider-Man negro del tráiler que faltaban en la versión de cine, añadiendo detalles de cómo lo obtiene y los poderes del traje que hacen más orgánico el origen de Venom. Otra gran ventaja es la partitura original de Christopher Young, reconstruida en mayor medida, que dan otro carácter general a un film que necesita menos hombre de arena y más Venom y no al revés. Con todo, este montaje dignifica algo el resultado

Blade Trinity Extended Edition (2004)

La peor de la trilogía del cazavampiros híbrido de Westley Snipes no se arregla con 10 minutos más de metraje, pero sí que hace de la experiencia un poco menos casual gracias a alguna escena que hace más sólida una trama que no es demasiado potente de por sí, además de algunas extensiones adicionales en escenas de lucha, pese a que esta versión no es necesariamente más violenta. Hay algunos chistes extra y un final alternativo que no hacen del conjunto algo específicamente bueno, pero sí mejor que lo estrenado en cines. Queda como curiosidad por ver a Ryan Reynolds ensayando para 'Deadpool' con bromas que podrían pertenecer al héroe de Marvel.

Ghost Rider: Extended version (2007)

Otro caso más de una película difícil de arreglar con un montaje nuevo, pero los 14 minutos de diferencia de escenas extendidas y añadidas de esta adaptación Marvel dejan espacio a más detalles de la juventud de Johnny, la relación con su padre y el personaje de Sam Elliot. La escena de transformación es algo más tortuosa, no excesivamente más gore, ya que es una transformación con fuego digital, pero sí algo más gráfica. Aún necesita más violencia para ser la versión que querríamos ver, pero si disfrutas de la película de superhéroes que convirtió a Nicolas Cage en motero, es la versión a elegir.

El increíble Hulk "Norton cut" (The Incredible Hulk, 2008)

No existe una edición oficial de el "Norton Cut" de 'El increíble Hulk', que fue Una de las producciones más problemáticas en la historia de MCU y llevó a cambiarle la cara a uno de sus héroes. El problema fue que Norton y Leterrier presionaron por una película más larga y detallada, mientras que Marvel quería un corte más ágil que quedó en menos de dos horas. Sin llegar a ser el montaje proyectado por director y actor, circula un fan cut de 2 horas y media con parte de las escenas eliminadas dentro que dan una mayor entidad a la película, aunque el montaje de Marvel es igual de interesante para una película injustamente mal considerada dentro del canon MCU, con gran dirección, escenas de acción alucinantes y un espíritu de tebeo Bruguera que se ha perdido en el Marvel actual.

Hancock Extended Cut (2008)

Hay una buena película de superhéroes escondida en 'Hancock', pero pasa por convertirla en la película gore y gamberra que pide ser y no una versión disipada de los códigos del género pasados por el gamberrismo de Peter Berg. La edición extendida no es un unrated cut, pero si restaura algunos insultos y palabrotas y dos grandes escenas que la acercan a lo que pudo ser: Hancock llevando la mano cortada y la escena de sexo en la que Will Smith eyacula como un disparo, respondiendo a la cuestión eterna de 'Mallrats' (1995), de por qué Superman no puede tener hijos con Lois Lane. Pero lamentablemente se queda ahí y el decepcionante tercer acto sigue siendo flojo pese a que hay más escenas con Hancock y Mary.

Watchmen Ultimate Cut (2009)

Más allá del director's cut de tres horas y media de Zack Snyder está este Ultimate Cut, que es este mismo, pero con la inclusión del corto animado 'Watchmen: Relatos del navío negro' (2009). En realidad, lo ideal sería ver ambos por separado en una misma sesión, pero este corte hace que no se pierda el corto y lo incorpora como parte de la adaptación fiel en lo visual del cómic de Alan Moore. Zack Snyder sigue sin entender la obra original en este magnum opus de 215 minutos, pero la inclusión del corto ayuda a firmar su plasmación casi literal de viñeta a imagen.

Lobezno: inmortal extended (The Wolverine, 2013)

'Logan' es la versión que siempre quisimos ver del personaje de Marvel, pero la película que le precede no debe ser desdeñada en su versión extendida. Es una de esos cortes que se gana su existencia siendo mucho más brutal y sangrienta que la original, no solo en escenas alternativas, sino con añadidos de sangre digital además de otros momentos con más acción, sangre y palabrotas. También hay algún diálogo extra que la hacen más solida. No elimina el clímax genérico, pero tiene muchos cambios, además de 12 minutos extra, llegando alas 2 horas y veinte.

Linterna verde (Green Latern, 2011)

Una de las películas de superhéroes más injustamente maltratadas de los últimos años, especialmente en el panorama tan irregular de DC, cuyo mayor "error" fue haber sido afrontada con un espíritu más similar a los de las series CW del universo Arrow que a las de la visión torturada de moda esos años. Es divertida y entrañable pese a sus efectos digitales algo televisivos, pero es colorida y juguetona y en esta versión hay catorce minutos más que dan más historia al protagonista y la relación con su padre. No hay mas acción, pero tiene una mayor resonancia emocional que a convierten en la versión a revisar.

X-Men: días del futuro pasado (X-Men: Days of Future Past, 2014)

El llamado 'Rogue Cut' mejora a una película sólida gracias a un enfoque diferente. Con una diferencia de duración de 17 minutos, no solo contiene la escena más larga de Pícara, sino que se han cambiado algunas escenas para resolverlas de manera diferente. Hay una gran deriva de eventos hasta el gran final con Magneto del pasado y el futuro simultáneamente en acción, una nueva escena con Mística y Bestia que dan mucha más entidad a un film que se mantiene bien en el tiempo, pese a su sobredosis digital en las escenas del futuro.

Deadpool 2 The Super Duper Cut (2018)

Un ejemplo de corte alternativo que no busca ser definitivo sino opcional. Muchas diferencias respecto al de cine hacern que sea una versión más recomendable, especialmente las escenas de acción extendidas, como la sauna de Yakuza y el gore añadido que hace que sea aun más salvaje. Los chistes alternativos son un factor en el que la nueva versión pierde la carrera ya que carecen del mismo timing y se permiten más improvisación, haciendo que algunos sean menos frescos, con todo, sus 15 minutos extra la convierten en la versión a revisitar.

Batman V Superman: el despertar de la justicia (BvS: Dawn Of Justice, 2016)

Si bien el montaje de 3 horas de Zack Snyder del capítulo central de su trilogía no puede borrar los momentos más terribles del mismo (Lex Luthor, el momento Martha), a diferencia de la cantidad de escenas gratuitas del famoso 'Snyder's cut', todos sus añadidos están muy bien editados y llenan huecos de información orgánicamente, logrando que muchos sinsentidos de la pieza estrenada en cines tengan una coherencia natural, comprendiendo el plan de Luthor y ganando en poder emocional la pelea, pese a que la motivación de Batman sigue siendo forzadísima, haciendo de esta la única versión necesaria, pese a su duración.

Escuadrón Suicida (Suicide Squad extended cut, 2018)

Nunca veremos el "Ayer Cut" y en las escenas eliminadas por censura no están en la Versión Extendida de esta odiada entrega del universo DC. Sin embargo, sus 13 minutos extra ayudan a salvarlo un poco gracias a planos adicionales de los flashbacks de Harley Quinn, una versión completa del escape de Joker de Arkham y algunos aportes a su relación que hace que comprendamos mejor a Quinn. Katana ejerce un papel más importante, y vemos un puntito de la crudeza que debería haber tenido el corte con Killer Croc desayunando una cabra decapitada.

Hellboy (2019)

La incomprendida versión de Neil Marshall del cómic de Mike Mignola era una barrabasada gore y bestial en su montaje americano, pero por alguna razón, en España y otros países llegó muy censurada. No hay una gran diferencia de minutos, pero sí una gran cantidad de cambios por metraje alternativo sin sangre y gore, haciendo que la salsa picante amargue el plato. La versión original, que puede encontrarse en ediciones de importación es un tortazo al concepto de blockbuster mojigato lleno de rock, mandíbulas arrancadas de cuajo, decapitaciones, niños muertos, sesos desparramados, gente empalada, ojos colgando y criaturas del infierno que desuellan viva a la gente de Londres.