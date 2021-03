'La Liga de la Justicia de Zack Snyder': las mayores diferencias entre el nuevo montaje de HBO Max y el de Joss Whedon para cines

La 'Liga de la Justicia de Zack Snyder' ya se ha estrenado en HBO España, una torpe épica de cuatro horas con algunas diferencias a la versión de 2017 estrenada en cines. Principalmente, lo que más las separa es la relación de aspecto y la duración, que **pasa de 121 minutos a 242, algo que podría dar lugar a una película totalmente distinta, pero no es tanto como podría parecer*.

El resumen del asunto es que Snyder se alejó de la 'Liga de la Justicia' después de una tragedia familiar, y Joss Whedon fue contratado para supervisar las nuevas filmaciones que terminaron cambiando bastante el tono de la película. Tras una intensa e insistente campaña de fans para devolver el montaje original bajo el hagstag #ReleaseTheSnyderCut, finalmente acabó con una inversión de 70 millones sobre los 300 existentes que han dado lugar a las siguientes variaciones entre el corte de cines y el bautizado coloquialmente ya como Snyder Cut. Estas son las mayores diferencias.

SPOILERS en todo el texto de ambos montajes

El argumento general

La diferencia entre el argumento general de la original y el montaje de HBO max es... la duración. Todos los puntos clave de la historia son similares a la versión de cine: el villano Steppenwolf rastrea las Cajas Madre, la Liga se une para detenerlo, resucitan a Superman, se enfrentan a él, Lois se marca un "Viuda Negra-Hulk" para calmarlo, vuelven a enfrentarse al villano y Superman aparece para salvar el día. Hay detalles extendidos. Más tiempo dedicado al villano, minutos extra de casi todas las escenas... pero apenas cambian en nada las secuencias importantes.

Los parademonios ávidos de miedo

El Whedon Cut implementaba que los Parademonios se sientan atraídos por el miedo. Batman usa a un matón como cebo para atraer a un Parademonio, para capturarlo e intentar entenderlo y tiene su importancia al final de la película, cuando Steppenwolf es derrotado gracias a su temor la a Liga de la Justicia cuando vuelve Superman, con lo que los Parademonios lo acaban atacando, Ahora no hay nada de esa trama, y los seres son tan solo esbirros alienígenas a las órdenes de Steppenwolf, sin que se nos explique tampoco nada de ellos.

Everybody Knows

No hay secuencia de créditos con la versión de 'Everybody Knows' que tanta controversia creó en su momento. Es cierto que la obviedad de momentos como el mendigo con el cartel de "I tried" era tremendamente ridículos, pero lo cierto es que toda la información del duelo por Superman se resumía perfectamente en dos minutos, con imágenes de Lois Lane y Martha que en el Snyder Cut se convierten en largas escenas completas que no sirven para mucho más que transmitir la misma información bien resumida en un montaje que apuesta por la economía narrativa con acierto.

Héroes para adultos

El corte de Snyder tiene una calificación R frente al PG-13 de Whedon. Esto se traduce en más sangre y violencia (más tortazos, pero no esperen litros de gore, tan solo hay algunas mutilaciones en la escena de batalla, incluido un sangriento hachazo a Darkseid, pero principalmente son añadidos digitales), Cyborg dice "joder", y el Joker se burla de matar a Robin. Es algo más turbio pero no llega a ser ni a la mitad de cafre que 'Deadpool 2' o 'Logan'.

Superman Tik Tok: The Mostacho Cut

Muchas de las escenas que involucran a Superman del corte de Whedon tenían un "afeitado digital" muy forzado y aunque el papel de Superman es casi idéntico en ambos cortes; tenía un embarazoso momento con Batman que fue pasto de memes, pero el mayor cambio es la eliminación de una escena inicial filmada en un iPhone, con un grupo de niños preguntándole a Superman qué significa el símbolo de su pecho y qué opina de la vida en la Tierra, presumiblemente fue una exigencia del estudio porque Superman no aparece en ese montaje durante aproximadamente una hora.

La versión de Snyder aplaza muchísimo más (3 horas) la aparición de Superman y también empieza con él, pero en un flashback de su muerte al final de 'Batman v Superman'. Snyder rueda su agonía a cámara lenta y sus gritos viajan por todo el mundo, activando las Cajas Madre, lo que precipita la invasión de Steppenwolf y marca un tono menos amable que la anterior.

Steppenwolf

El aspecto de Steppenwolf es muy diferente del Whedon Cut. Tiene un nuevo diseño, CGI mejorado y un aspecto que parece basado en la cara de una tortuga que le hace menos humano. Además, su motivación para recuperar las Cajas Madre es recuperar el favor de Darkseid para poder regresar a casa y algunas ideas más complejas que abren líneas argumentales para el futuro mientras que en la versión de cines simplemente quería convertir la Tierra en una reproducción de su mundo natal para Darkseid.

Darkseid y el flashback

Darkseid era nombrado en la versión del cine pero es una presencia inminente en el Snyder Cut. Es él quien sale atacando a la Tierra durante la secuencia histórica en el que fue repelido por las Amazonas, los Atlantes, la humanidad, un Linterna Verde y algunos dioses griegos, en una secuencia al estilo del inicio de 'El señor de los anillos' que ahora es más larga e incluye a su teniente DeSaad y Granny Goodness.

DeSaad es el contacto principal de Steppenwolf con su planeta, cuando una Caja Madre le muestra que la Ecuación Anti-Vida (ausente en la versión de cines) está en la Tierra, que es la que atrae al propio Darkseid y le permitiría hacerse cargo de las mentes de todo el planeta, por lo que explicaría la "posesión" de Superman en la escena del Knightmare de 'Batman v Superman'. Cyborg también tiene una visión de Darkseid invadiendo la Tierra mientras intenta resucitar al kriptoniano en la que mata a casi todos en su camino.

The Dad Cut

Algo que ya estaba delineado en la versión de cines, una de las extensiones de la mayoría de personajes es la presencia en la trama de relaciones paternofiliales difíciles y diferentes. Hay algo más de Barry Allen y su padre Henry en la cárcel, Aquaman y su Madre, resolviendo el tema tridente en un plis, Cyborg y el suyo, una foto de Jonathan Kent en el ataúd de su hijo, a la que la cámara se centra con insistencia en su resurrección e incluso la relación que se establece entre el villano y Darkseid tiene algo de hijo que no está a la altura. Un tema que puede no ser completamente fortuito, dada la emotiva dedicatoria de Snyder a su hija Autumn.

Superman Superstar

Que las tres películas sobre DC que ha dirigido Zack Snyder son, en realidad, una trilogía sobre Superman queda mucho más claro en su 'Snyder Cut', en donde volvemos a ver su postura de Jesucristo para tomar el sol y , guiño guiño, dejar claro que el superhéroe es el mesías de la trilogía que va de sus milagros, su muerte y resurrección. Aunque todo trascurre de forma prácticamente idéntica en 2017, ahora tenemos traje negro y no hay discusión entre los miembros de la Liga para la resurrección. Superman no pregunta a Batman "¿Sangras?", tiene una conversación diferente con Lois y su madre en la granja Kent y cuando explora la nave de krypton, se pueden escuchar las voces de Jor-El de Russel Crowe y Jonathan Kent de Kevin Costner, de 'Man of Steel'.

Elfman 0 - Junkie 1 - canciones 0

Ates de dejar la postproducción del filme, Zack Snyder había contratado a Junkie XL la banda sonora, para mantener el estilo de 'Man of Steel' y 'Batman v Superman', del mismo autor, Whedon descartó su música y fue reemplazada por la del veterano en DC Danny Elfman, que fue continuista con su estilo algo pasado de fecha, con lo que el trabajo de Junkie XL crea sensaciones más melancólicas y continuistas, haciendo una conclusión coherente para una trilogía con ribetes industriales.

Donde no acierta Snyder es en las canciones elegidas, como las dos de Nick Cave and The Bad Seeds, cuyas letras se adaptan de forma tan infantil a lo que pasa en pantalla que resulta entrañable, aunque no tan ridículo como la 'Song To The Siren' de Rose Betts, Tim Buckley y Larry Beckett cuando Flash salva a Iris West, con salchichas de por medio, y la canción folk de Jón Ásgeirsson 'Vísur Vatnsenda-Rósu', en el momento que Aquaman da largas a Batman, un cántico de las mujeres del pueblo de Islandia (parece que Snyder ignora que es uno de los países más desarrollados del mundo) que crea un momento involuntariamente cómico en el que parece que alguien va a salir a pedir 'Jaja Ding Dong'.

La nueva importancia de la historia de Cyborg

La relación de Victor Stone con sus padres marca una de las mayores diferencias con la 'Liga de la Justicia' (2017). Las referencias indirectas al accidente que mató a su madre y obligó a su padre a experimentar con él es expandido a todo un dramón antipático sobre el personaje y su familia, con flashbacks de la noche del accidente, escenas oníricas, un anacrónico clímax de partido de la carrera futbolística de Victor antes de transformación, e interminables escenas en los laboratorios S.T.A.R. donde trabaja Silas, que no llevan a ningún lugar mejor a un componente de la liga plano, con cara deprimida/enfadada sobre el que se supone se apoyan las bondades de un montaje que mas que desarrollar su personaje, pone el foco en el mismo creando aun más esquizofrenia en el sindiós narrativo que la compone.

(Más) Personajes extra

Muchos personajes del Snyder Cut no llegaron a la pantalla grande en 2017. Uno de los más llamativos es Vulko de Willem Defoe, más metraje de Mera, el Joker de Jared Leto, el General Swanwick de Harry Lennix, también conocido como Martian Manhunter, junto a más metraje de Deathstroke en el yate de Lex Luthor, que le pide a aquel hacer todo lo posible para destruir la vida de Bruce Wayne.

Clímax "mejorado"

El tercer acto de 'Liga de la Justicia de Zack Snyder' es parcialmente diferente a la versión de 2017. No hay una familia rusa con repelente de insectos, y Flash y Superman no van a rescatar a civiles ni echan carreras, mientras que ahora toda el área está abandonada. Cyborg intenta separar las Cajas Madre en ambas versiones, pero en la de Snyder, necesita una gran explosión de poder de Flash para ayudarle corriendo mientras Batman lo protege matando parademonios. Todo sale mal, pero Flash entra en la corriente temporal y retrocede hasta el momento crucial, un poco como Thanos, pero al revés. Hay muchos más momentos de time lapse, slowmo y otras dudosas mejoras, mientras Darkseid observa cómo se desarrollan los eventos, Aquaman empala a Steppenwolf y Wonder Woman le corta la cabeza.

Lluvia de epílogos

Desde los momentos "foto finish" de los héroes mirando a "no-se-sabe-qué" para sacarles la foto para el póster a una sucesión de cierres de arco para cada personaje, la carrera hacia el final del 'Snyder Cut' es un viacrucis de escenas extendidas que solo tendrían interés de ver cómo continua la historia, algo que no va a suceder, por lo que solo sirven para dejar aún más la sensación de obra abierta y no algo más completo y cerrado en sí mismo, que podría haber dado algo más de dignidad al conjunto.

El momento más esperado es el final de la película, otro vistazo de la línea de tiempo Knightmare en la que Darkseid ha logrado conquistar la Tierra y Superman está bajo su poder mientras Batman lidera una resistencia con la que buscan mandar a Flash en el tiempo para evitarlo. Además de Allen están Cyborg, Batman, Mera, Deathstroke y el Joker de Jared Leto hablando de la muerte de Robin, dándole la carta de tregua a Batman. Al final es todo un sueño de Wayne a lo Resines y despierta a todos los fans que esperaran ver un Mad Max con el caballero oscuro disfrazado de Blacksad.

Hallelujah

Una de las razones por las que no suena la versión de Leonard Cohen de 'Everybody Knows' es porque los créditos tienen una versión de Allison Crowe de 'Hallelujah', que tiene un significado emocional para Snyder, que además del tráiler oficial de Snyder Cut, es en realidad un tributo a la hija del director, Autumn Snyder, quien murió por suicidio en 2017 y fue la causa de su abandono. Era la canción favorita de Autumn, y fue cantada por Crowe en su funeral, siendo la película como un tributo a su memoria, como indican los créditos. Un bonito detalle, independientemente de el resultado final, que cierra un ciclo para el director y DC con un hecho significativo y triste que al menos hace justicia con la visión de no director que no merecía el trato que tuvo su película.