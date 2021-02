"Todos sabían que era un pedazo de mierda". Un ejecutivo de Warner habla sobre el montaje de 'Liga de la Justicia' de Joss Whedon

A menos de un mes del lanzamiento de' 'La liga de la justicia de Zack Snyder' (Zack Snyder's Justice League, 2021), un ejecutivo de Warner Bros. ha opinado sobre el estreno en cines de la película en noviembre de 2017. Snyder tuvo que abandonar la posproducción debido a una tragedia familiar, y Warner Bros. contrató a Joss Whedon para supervisar la finalización de la película y dirigir los reshoots que cambiaron el tono oscuro de Snyder, resultando un fracaso crítico y comercial para Warner Bros.

Ahora, un ejecutivo del estudio ha hablado de forma anónima con Vanity Fair, para confesar que todos en Warner Bros sabían que la 'Liga de la Justicia' de Whedon era un fracaso:

Incluso antes de que Snyder se alejara de 'Liga de la Justicia', el director se vio obligado a luchar contra Warner Bros. por el control creativo del proyecto. El estudio envió al jefe creativo de DC Entertainment, Geoff Johns, y al jefe de coproducción de Warner Bros., Jon Berg, a la producción, donde uno de ellos tendría que estar en el set todos los días vigilando a Snyder y asegurándose de que la película no se volviera demasiado oscura para Warner. Snyder también comentó a Vanity Fair:

"Se podría decir que eran mis niñeras. No me molestó demasiado porque no eran tan amenazantes. Simplemente sentí que las ideas que tenían, en donde estaban tratando de inyectar humor y cosas así, no eran gran cosa".