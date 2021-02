11 claves del tráiler de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' que confirman que estamos ante una película muy diferente a la de 2017

Fuimos muchos los aficionados al DC Universe que, en 2017, nos sentamos en la casi siempre acogedora oscuridad de una sala de cine para recibir una puñalada directa al corazón titulada 'Liga de la justicia'. Desde entonces, el clamor en redes por la liberación de la versión de Zack Snyder del largometraje fue creciendo progresivamente hasta situarnos en el momento actual, a tan sólo un mes del lanzamiento del 'Snyder Cut'.

Tras un par de avances para calentar el ambiente de cara al próximo 18 de marzo, el pasado domingo pudimos disfrutar del espectacular tráiler oficial de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'; un par de minutos en los que se ha decidido poner la carne en el asador de una vez por todas y que dejan entrever que, en efecto, estamos ante una película muy diferente a la estrenada hace cuatro años.

Después de haberlo devorado unas cuantas veces, a continuación os propongo hacer un repaso a los detalles del tráiler que marcan la diferencia entre el monstruo de Frankenstein que completó Joss Whedon y las cuatro horas de épica superheróica marca de la casa Snyder que llegarán a HBO.

La invasión de Darkseid y Wonder Woman

Uno de los primeros aperitivos del 'Snyder Cut' que salieron a la luz de forma oficial fue un breve clip en en el que Wonder Woman anticipa la llegada de Darkseid gracias a un mural ubicado en un santuario de las Amazonas que narra la historia del último intento de invasión del Nuevo Dios a la Tierra; escena en la que reincide el tráiler que nos ocupa.

En el corte cinematográfico de 'Liga de la Justicia', la Mujer Maravilla sólo necesitó ver en televisión el objetivo de la flecha que disparó su madre Hippolyta para prever la amenaza; pero en la nueva versión Diana acudirá en persona al templo para empaparse de conocimiento antes de prepararse para la batalla. De hecho, en el tráiler aparece con el mítico proyectil en la mano.

Los villanos de la función

Aunque seguro que Zack Snyder y compañía se han guardado unas cuantas sorpresas bajo la manga —260 minutos dan para mucho—, muchas de las revelaciones del tráiler oficial ya eran vox populi, aunque algunas de ellas se han redimensionado gracias al vídeo promocional, incluyendo las referentes a los villanos de la función.

Era ampliamente conocido que Darkseid haría las veces del gran enemigo a derrotar por el supergrupo de DC, pero el avance nos permite apreciar que el personaje tendrá un peso específico más allá del de instigador. En esta ocasión, Steppenwolf —antagonista principal en la versión de Whedon— será la mano ejecutora del Nuevo Dios, que también estará acompañado de dos de los miembros más célebres de su especie.

Estos no son otros que el torturador DeSaad y la líder de las Furias Femeninas y las fuerzas de élite de Darkseid, Abuela Bondad; ambos creaciones del legendario autor Jack Kirby y viejos conocidos de la producción televisiva 'Smallville'.

Más Amazonas

Las Amazonas no sólo estarán presentes a través del guiño de la flecha de Hyppolyta; de hecho, podemos esperar una buena parte del metraje de la cinta ambientada en Themyscira. Entre ella, por supuesto, habrá más metraje de la batalla en la que Steppenwolf roba una de las Cajas Madre —ahora aderezada con un extra de sangre y violencia—, y algunas escenas extra de Connie Nielsen dando vida a la madre de Diana, una de ellas centrada en lo que parece ser un funeral posterior al encontronazo con el Nuevo Dios.

Más Barry Allen

Sí, ya habíamos visto varias veces la escena en la que el Barry Allen de Ezra Miller salva a la Iris West de Kiersey Clemons —de hecho, fue de las primeras filtraciones que hubo tras el estreno de la película de Joss Whedon—; pero hasta el momento no habíamos podido disfrutar de la escena con los efectos visuales terminados, lo cual es muy de agradecer.

Más allá del simple rescate en sí, el 'Snyder Cut' profundizará en la trama de Flash relacionada con el encarcelamiento de su padre tras ser acusado erróneamente del asesinato de su esposa; una oportunidad para hacer más sólido el arco de un personaje que, prácticamente, se limitó a cumplir como alivio cómico hace cuatro años.

Viajes en el tiempo

Aunque no podamos confirmar que sea en el momento que aparece en el tráiler alrededor del minuto 1:40, Zack Snyder ya ha confirmado que, en su versión de 'Liga de la Justicia', Flash utilizará sus poderes de velocista para retroceder en el tiempo. Si nos fijamos bien, en el fugaz fragmento mencionado parece que el suelo se vaya recomponiendo a su paso, así que aquí podría estar la clave que, de paso, nos lleve a la película en solitario del personaje.

Back in black

No, no me refiero al discazo que se marcaron los AC/DC en 1980, sino al regreso por todo lo alto de nuestro kryptoniano favorito. Aunque el primer plano del tráiler nos invite a rememorar la muerte de Superman en la recta final de 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia', no tardaremos en ver al bueno de Clark ataviado con el traje negro que ya lució en la viñeta tras su derrota frente a Doomsday, y que le ayuda a canalizar la luz solar para acelerar su recuperación. También sabíamos que estaría en el 'Snyder Cut', pero no podríamos esperar a verlo en movimiento con nuestros propios ojos.

Armado hasta los dientes

Si la esencia del Batman de Ben Affleck está fuertemente influenciada por el Cruzado enmascarado que concibió Frank Miller en su 'El regreso del Caballero Oscuro', también lo estarán sus gadgets y vehículos; y buena muestra de ello es esta salvajada de tanque que no habíamos visto venir entre filtraciones y adelantos, y que nos hace soñar con las sorpresas que nos aguardan.

Un nuevo Cyborg

Además de profundizar en Barry Allen y cerrar el arco centrado en Superman que comenzó en 'El hombre de acero', 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' dará un especial protagonismo a Cyborg; único personaje que, recoerdemos, es capaz de manipular las Cajas Madre gracias a la tecnología que le mantiene con vida, proveniente de los mismos dispositivos.

En una de las escenas del tráiler, vemos cómo Victor Stone interactúa con una de las Cajas, probablemente transportándose al interior de ella, donde será tentado con con recuperar su cuerpo y vida anteriores. Además, en esta ocasión podremos ver al superhéroe haciendo gala del armamento que puede "consturir" gracias a sus habilidades cibernéticas.

La "premonición" de Bruce

"He tenido un sueño. Casi una premonición". Con estas palabras, el tráiler del 'Snyder Cut' calienta motores para lo que podría ser un épico desembarco en el conocido como Knightmare; un mundo alternativo cuya aparición fue descartada en la versión cinematográfica de 'Liga de la Justicia', y que muestra las consecuencias derivadas de la muerte de Lois Lane y la consiguiente corrupción de Superman, que se convertiría en un tirano a escala mundial por el trauma derivado de la pérdida.

Pero esto no es todo, porque en el Knightmare hace acto de presencia una reinterpretación del Joker de Jared Leto que, además de parecer extraído de un videoclip de Marilyn Manson —lo cual no es necesariamente negativo—, ha verbalizado el meme "vivimos en una sociedad"; algo que ha puesto las redes sociales patas arriba.

Vuelve Junkie XL

Como es obvio, no todos los cambios en 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' iban a estar relacionados con su narrativa. Formalmente, la película también contará con novedades tan jugosas como la de su banda sonora, en la que Junkie XL tomará el relevo de Danny Elfman para brindarnos otra dosis de esa épica musical machacona marca de la casa, y que en el tráiler ya pone los pelos como escarpias.

Imagen renovada

Para terminar, cabe destacar el hecho de que, aunque el director de fotografía Fabian Wagner continúa continúa acreditado como cabeza de departamento, el tratamiento de la imagen del 'Snyder Cut' poco tiene que ver con lo que nos brindó Joss Whedon hace cuatro años, comenzando por una relación de aspecto que pasa del 1.85:1 al 1.66:1, ampliando el marco en los márgenes superiores e inferiores del fotograma.

Además, por el camino se ha perdido el exceso de saturación del corte cinematográfico, volviendo a esa oscuridad apagada y contrastada habitual en la filmografía de Snyder, y se han modificado algunos VFX como el del plano de la explosión del edificio; presente en el tráiler de 2017 pero que no llegó a proyectarse finalmente.