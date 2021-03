"No he visto la versión cinematográfica de ‘Liga de la Justicia’ y no creo que lo haga nunca". Zack Snyder

Durante los próximos meses será el director del que todo el mundo hable. La primavera será de Zack Snyder, que ahora estrena su esperada visión de la alianza superheróica de los personajes de DC. 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' abre la veda de opiniones y posiciones. Aprovechamos la amabilidad de HBO España y HBO Max para dejarnos charlar un rato con el cineasta.

Cerrando el círculo

Kiko Vega (KV): 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' ha llegado como una película de cuatro horas, pero está dividida en partes. ¿Por qué decidiste hacer una película y no una serie limitada?

Zack Snyder (ZS): Pues francamente pensaba que la película podía funcionar de forma episódica de manera natural, y hablamos de presentarla como una miniserie. La realidad es que cuando lo propuse los abogados de la compañía se volvieron un poco locos, no estaban seguros de que fuera legal tras las condiciones que teníamos acordadas, así que pensé, bueno, esta película ya nos ha dado bastantes problemas a todos, no necesito un proceso legal para llevarla a la pantalla en forma de serie, así que vamos a dejarla tal y como está.

KV: ¿Y la fotografía en blanco y negro era una opción real?

ZS: Absolutamente. Tenemos la película en blanco y negro, y verá la luz más adelante. Mi idea es estrenarla antes en IMAX en pases benéficos.

KV: Edgar Wright asegura que nunca ha visto 'Ant-Man' tras abandonar el proyecto después de años de trabajo. ¿Has visto la versión que se estrenó en las salas de 'Liga de la Justicia'?

ZS: No he visto la versión cinematográfica de ‘Liga de la Justicia’ y no creo que lo haga nunca.

KV: ¿Podemos esperar alguna sorpresa para el lanzamiento doméstico de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'?

ZS: Sí, por supuesto que algo habrá. También te puedo decir que tenía una idea diferente para el final de la película, pero Warner no quiso hacerlo. No sé si en el futuro podremos terminarlo, pero ahora mismo no existe.

KV: He podido apreciar alguna diferencia entre el tráiler final de la película y el resultado final. En concreto hay un diálogo que se echa de menos.

ZS: Honestamente, te diré que eso estaba preparado para el montaje benéfico que tenemos en mente, pero al final Warner dijo que no podía hacer eso, así que mira, se quedó en el tráiler final oficial.

KV: ¿Has visto la miniserie de HBO sobre 'Watchmen'?

ZS: No he podido aún, pero esa sí que está en mi lista de asuntos pendientes, quiero hacerlo.