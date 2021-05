De 'Watchmen' a 'Ejército de los muertos': todas las secuencias de créditos del cine de Zack Snyder ordenadas de peor a mejor

Zack Snyder puede gustar más o menos, y cada nuevo proyecto que presenta supone un debate de "fans y haters" encarnizado del que 'Ejército de los muertos' (Army of the Dead, 2021) tampoco se ha librado, pero un elemento de sus películas que no se puede negar es que pocos cineastas ponen tanto mimo en sus secuencias de créditos iniciales, ya desde su remake de 'Zombie' (Dawn of the Dead,1978) hasta su película para Netflix.

Snyder es capaz de adelantar en dos minutos lo bueno de las próximas dos horas, aunque muchas veces el resto del film no es capaz de estar a ese nivel. y de una manera notable. Con una buena elección de canciones, cámara lenta ultraestilizada con poca profundidad de campo y violencia, repasamos, de la peor a la mejor, todas secuencias de títulos iniciales en las que el director muestra sus tablas como creador de videos musicales que se convierte en cineasta.

El hombre de acero (Man of Steel, 2013)

Una de las decisiones más raras de su entrada en el Universo DC es que Snyder no hizo nada especial para su versión de Superman, más allá de una secuencia inicial de 20 minutos que narra el origen de Kal-El que, quitando las naves con forma de dildo, era muy interesante.

'La liga de la Justicia' Snyder's Cut (2021)

Una secuencia de créditos llamativa que reincide en la muerte de Superman y cómo su fallecimiento tiene un efecto dominó, en el universo. Nueve minutos, de presentación de los personajes principales y el fin con Bruce Wayne comenzando su búsqueda para armar la Liga. Es visualmente potente, pero deja ver el uso indiscriminado de FX de archivo y su narración visual a cámara lenta es indigesta y presenta una historia desconectada y que necesitará de un desarrollo, con un efecto de caricatura de la propia marca del director que los convierte en los menos interesantes de su filmografía.

Ga'Hoole: la leyenda de los guardianes (Legend Of The Guardians: The Owls of Ga'hoole, 2010)

Puede que la película menos conocida de Snyder, o al menos para el aficionado medio, esta aventura en la animación 3D no tiene su habitual repaso inicial pero sí que posee una secuencia de créditos final que resume momentos del film con un estilo de animación de sombras y siluetas al estilo de Lotte Reiniger delicioso, pese a que no posee la huella del director y pese a su originalidad y belleza, no representa demasiado lo que significan en su filmografía estas escenas.

Liga de la justicia (Justice League, 2017)

La canción 'Everybody Knows' de Leonard Cohen elegida por Joss Whedon para la secuencia inicial de la primera versión del film da un aire de quiero y no puedo a esta especie de imitación de Snyder, y efectivamente no son los mejores créditos de su filmografía, aunque tiene detalles como el 'I Tried' del mendigo que parecen rodados por el director para esta secuencia. Sin embargo, con la llegada del Snyder's Cut esta escena cobra mucho valor, porque es capaz de elegir las escenas clave de la interminable colección de prólogos del montaje de 4 horas para narrar fluidamente todo lo que se necesita saber tras la muerte de Superman, y eso es una muestra de buena edición narrativa.

Batman vs Superman: El amanecer de la justicia (Batman v Superman: Dawn of Justice, 2016)

La versión Ultimate Edition mejora los créditos ya interesantes de la versión de cines, aunque la película tenga altibajos, los minutos iniciales de su épica de superhéroes alternan el asesinato y el funeral de Thomas y Martha Wayne (ojo, Negan y Maggie de 'the Walking Dead haciendo pareja, irónico tras la muerte de Glenn en la serie), conectan con el estado emocional y mental de Bruce Wayne que ahondan en su tristeza y haen que el "momento Martha" no chirríe tanto en el conjunto. Una variación fantástica del origen del héroe tontea con las apetencias de Snyder con el cine de terror.

Sucker Punch (2011)

Más que una secuencia de créditos, la de la película más personal de Zack Snyder es una secuencia de título. Porque toda su introducción con 'Sweet Dreams' es prácticamente igual que otras en las que incluye los créditos (cámara lenta, canción/versión/fotografía casi macro ultraestilizada) pero tan solo aparece el nombre de la película al final, funcionando como bonita introducción llena de su estilo inconfundible.

300 (2006)

Créditos finales alejados de su estilo más reconocible, pero no por ello menos interesantes, una animación gráfica que trata de poner movimiento a las viñetas de Frank Miller con su estilo de dibujo anguloso y salpicaduras de sangre como golpes de tinta roja. Un pequeño pacto de fidelidad con la obra original, una obra maestra del cómic que no necesita más para ser buena.

Ejército de los muertos (Army of the Dead, 2021)

La última película de Zack Snyder, 'Ejército de los muertos' es un regreso al género zombie con una de las mejores secuencias de títulos iniciales de su carrera, pese a que agarra sin miedo la de 'Zombieland' y revive algunos de sus mejores momentos en 'Amanecer de los muertos' con la interpretación de Richard Cheese de "Viva Las Vegas" con un impactante resumen de la crisis en Las Vegas, llena de humor, violencia, drama y más violencia, lo mejor es cuando rompe las reglas y la acción se sincroniza con la música con un aviso a un Elvis Presley zombie, que rescata de nuevo las mejores ideas de James Gunn para su debut. Una lástima que el resto del film sea mediocre.

Watchmen (2009)

Los créditos de esta adaptación de Alan Moore, con el clásico atemporal de Bob Dylan 'The Times They Are A-Changin’ sin horrendas versiones country o ralentizadas, son probablemente el mejor ejemplo de lo que significa el estilo actual de Snyder cuando le sale redondo. Un repaso de la historia de EE.UU. al estilo 'Forrest Gump' pero revisionado con los superhéroes, desde la imagen icónica de un marinero besando a una enfermera después de la Segunda Guerra Mundial hasta la elección de Richard Nixon para un tercer mandato. Un trabajo de exposición impecable para una película que casi está a su altura.

Amanecer de los muertos (Dawn of the Dead, 2004)

Los mejores créditos iniciales de su carrera son para la que aun hoy es su mejor film, pero también los de menor presupuesto y menos estilizados de toda la lista, pero los más efectivos y potentes. Puede que funcionen como lo hacen por venir tras una de las mejores escenas de apertura del cine del siglo XXI, pero el manejo del silencio justo cuando empieza a sonar 'The Man Comes Around' de Johnny Cash marca un tono fúnebre, apocalíptico y electrizante, combinando la voz rasgada del cantante con imágenes de disturbios civiles, gobiernos temerosos y zombis atacando alrededor del mundo, con referencias bíblicas al Libro de las revelaciones pone los pelos de punta y resume mejor que ninguna otra película del género moderna, por qué el muerto viviente ha sido el monstruo estrella de una nueva era para la humanidad post 11-S.

