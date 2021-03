Zack Snyder nos cuenta que su montaje de 'Liga de la Justicia' pone punto y final a su visión de los superhéroes en el Universo DC

Hace unos días tuve la suerte de charlar con el director de la esperada epopeya de DC, 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder', y lo que parecía ser una pequeña charla cordial sobre su visión definitiva del universo que ayudó a crear hace casi diez años terminó casi como la confirmación de una ruptura entre cineasta y el estudio.

El fin de una era

A continuación os dejamos el vídeo con la entrevista al director para que saquéis vuestras propias conclusiones. Lo cierto es que tras el anuncio de una nueva versión de Superman donde J.J. Abrams tomaría las riendas del destino del hombre de acero no parece que vayan a casar con la visión no canónica del cineasta.

Han corrido ríos de tinta, algo que el propio Snyder reconoce en el vídeo que puedes ver sobre estas líneas, desde que comenzase el famoso grito del #ReleaseTheSnyderCut. Cruces de acusaciones, idas y venidas, destierros de viejos Midas que han terminado convertidos en monstruos tóxicos, estrellas en rehabilitación tratando de recomponer su vida y, detrás de todo eso, por encima de todo, un director con ganas de cortar la hemorragia de una herida que nunca cicatrizará y de cerrar su obra.

Está bastante claro, creo yo, que las diferencias entre el estudio y Snyder han llegado a un punto en el que, como en la propia imagen de portada, las dos partes chocan. Posiciones irreconciliables a la hora de simplemente mostrar un tráiler diferente de cara al estreno. Batallas legales a la hora de convertir la película en una serie. Un estreno en un formato "cuadrado" que, por mucha información que contenga, no se reproduce de manera natural en nuestras pantallas salvo que tengas un proyector.

'La Liga de la Justicia' nunca pareció una buena idea, para qué engañarnos. 'El hombre de acero' no enamoró a casi nadie, su 'Batman v Superman: el amanecer de la justicia', una película realmente entrañable y divertida, posiblemente su mejor trabajo para DC, no tuvo buena acogida. Fue carne de meme, de hecho. 'Aquaman', con James Wan al frente, y las 'Wonder Woman' de Patty Jenkins aguantaron el tipo, pero el desaguisado en forma de alianza terminó siendo casi una (doble) solución de urgencia que recaudó, eso sí, 657 millones de dólares. Hizo daño, pero podría haber sido mucho peor.

Lo cierto es que ahora que parece que se cierra una etapa, a pesar de la esperada película sobre el velocista escarlata, las continuaciones de 'Aquaman' o la frescura de '¡Shazam!' (que recaudó LA MITAD que 'Liga de la Justicia'), tal vez sea el momento de tomarse con calma los regresos del hombre murciélago, con el rostro de Robert Pattinson, aunque ya veremos si para quedarse una temporada, y el misterio que rodeará al nuevo hombre de acero. De momento no faltan apoyos, incluido el de Ryan Reynolds, que anoche se disponía a ver por primera vez 'Green Lantern', una película, puedes creerme, mucho mejor de lo que te han contado.