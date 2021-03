'La Liga de la Justicia de Zack Snyder': 17 películas para ver si te ha gustado el nuevo montaje del crossover de DC

La 'Liga de la Justicia' de 2017, ha sido desplazada del imaginario colectivo con el montaje director original Zack Snyder que ha estrenado HBO y con sus 4 horas de duración supera la ración media de cine se superhéroes mensual recomendada por la organización mundial de la salud, pero si por algún motivo te ha dejado con ganas de más, puedes zambullirte en alguna de estas 11 películas afines por estética, temática o influencia directa en el director y su grand finale a la trilogía que ha orquestado para DC.

Puede haber SPOILERS de JL y las películas comentadas

Hasta el fin del mundo (Bis ans Ende der Welt, 1991)

Hay muchas ediciones extendidas de films y montajes del director que cambian mucho las películas originales, pero de dos horas a cuatro es una de las visiones con un cambio más radical entre dos filmes que se hayan filmado. 'Apocalipsis Now Redux' (2001), 'La puerta del cielo' (Heaven's Gate, 2012) o 'El reino de los cielos' (Kingdom of Heaven, 2005) vieron nuevas ediciones muy diferentes y mucho más extensas, pero no tanto como la del film de Snyder, quizá la única que se le acerque es esta épica sci-fi de Win Wenders de casi 5 horas, una experiencia diferente y sobre una obra que aún está esperando que su culto se extienda.

'Batman v Superman: El amanecer de la Justicia: Ultimate edition'( BvS: Dawn of Justice UE, 2014)

Un visionado obligatorio antes de 'Liga de la Justicia' es el capítulo previo de la que podemos llamar ya la 'trilogía Snyder-DC', y si algo puede sacarse en claro de las tres es que forman un todo bastante uniforme, casi como si fuese un periplo sobre la vida, muerte y resurrección de Superman. Es curioso el poco revuelo que surgió alrededor de este montaje alternativo del "capítulo 2" a diferencia del la tormenta del 'Snyder Cut', con sus 3 horas, mejora la parte de la investigación de Lois Lane en torno a Lex Luthor, cuyo plan está mejor desarrollado, y los motivos que empujan a Clark Kent a plantar cara al justiciero de Gotham.

Version de cines disponible en HBO

Justice League of América (1997)

La aparición de Martian Manhunter en 'Liga de la Justicia' no es la primera en el cine. Si bien ya lo habíamos visto en series de televisión, el piloto no emitido de esta primera Liga de la Justicia incluía un papel para el personaje junto al Linterna Verde de Guy Gardner, Ice y Flash. Esto es porque se basaba en los cómics de la Liga de la Justicia Internacional de finales de los 80, donde el equipo fue reinventado como algo más parecido a una comedia de situación, que en esta película de 90 minutos se traduce en clips de comedia a lo 'The Office' en la que puede considerarse una pionera que hace a la de Zack Snyder buena por comparación.

Puedes verla en Dailymotion

Los Siete Samuráis (Shichinin no Samura,1954)

Zack Snyder ha comparado su película con el clásico de samuráis de Akira Kurosawa. No deja de ser una de las películas más influyentes de todos los tiempos, sobre un equipo heroico que se reune, en este caso guerreros samuráis para derrotar a un grupo de bandidos que aterrorizan un pueblo. Es tan arquetípico que lo hemos visto en el Oeste (en su remake 'Los siete magníficos'), el bélico ('Los cañones de Navarone') o en la Space Opera de 'The Mandalorian'.

Disponible en Filmin

Hércules contra Sansón (Ercole sfida Sansone, 1963)

Que el cine de superhéroes moderno es el equivalente del Peplum italiano de los 60 quizá no estaba claro hasta que llegó Zack Snyder a jugar con torsos desnudos, forzudos y forzudas sensuales, embadurnados y poderosos a los que se le añade una gran inspiración épica y conexiones mitológicas que emparentan sus films con piezas como esta, que sería el 'Batman v Superman' del posterior crossover definitivo, de los héroes mitológicos Samson, Hercules, Maciste y Ursus de 'Combate de gigantes' (1964). Sin embargo, esta es superior y tiene también a Ulyses, al que sacaron del título por alguna razón. Una liga de la justicia contra los fenicios que seguro que le encantaría al director de '300' (2006).

Justice League: War (2014)

Dirigida por Jay Oliva tas 'Justice League: The Flashpoint Paradox' (2013), esta entrega de la estupenda saga de películas animadas de DC se ajusta al escenario de la película de 'Liga de la Justicia' de acción en vivo pero se atreve a poner a Darkseid como su villano principal en lugar de Steppenwolf, invasión de parademonios incluida y la búsqueda de las Cajas Madre. Además, el equipo cuenta con Shazam (Sean Astin) y Green Lantern (Justin Kirk) más Superman (Alan Tudyk) desde el principio, pese a que Aquaman no aparece hasta la secuela 'Justice League: Throne of Atlantis'.

Conan el bárbaro (Conan the barbarian, 2011)

Que 'Conan el bárbaro' pudo haber sido mejor no es ninguna cosa que vayamos a descubrir ahora, pero revisando el film 10 años más tarde, nos encontramos con una entretenidísima versión de tebeo del cimmerio, con una era Hyboria colorida pero no menos violenta, con magia, gore y un espíritu más afín a la línea de grapa de color de Marvel que a 'La espada salvaje de Conan'. Cualquiera que disfrute de Jason Momoa como Aquaman debería hacerlo al ver al hawaiano como el héroe de Robert E. Howard, porque lo encarna con socarronería, mala leche y mejores bromas que las que le escriben en DC.

Disponible en Netflix

Los campeones justicieros (1971)

Mucho tiempo antes de que Nick Fury reclutara a 'Los Vengadores' y Batman a su 'Liga de la Justicia', los luchadores mexicanos Blue Demon, Mil Mascaras, El Médico Asesino y La Sombra Vengadora formaron 'Los campeones justicieros', una coalición de músculo y máscaras para combatir el crimen al sur de la frontera. El enemigo podría ser un típico villano de tebeo DC, un científico loco que recluta un ejército de enanos, con una máquina para convertirlos en asesinos súper fuertes para enviarlos contra los héroes (¿no es lo mismo que hacía Luthor en BvS?). El resultado son chanantes luchas de wrestlers contra enanos que se completa con una trama secundaria de un concurso de Miss México y artefactos propios de film de James Bond.

Masters del universo (Masters of the Universe, 1987)

Lo más parecido al cine de superhéroes actual que podía verse en el cine en los 80 eran espectáculos como este, un híbrido de space opera y espada y brujería combinados en un mismo producto con héroes con poderes, tan salpicado por 'Conan' como por 'Star Wars', pero sorprendentemente dirigido a un público infantil. Comparte con 'Liga de la Justicia' su fetichismo por el músculo aceitado y la mezcla de cine de acción y de fantasía épica con la que coquetea Zack Snyder en el mundo de Darkseid, cuyos planes no son diferentes a los de Skeletor y tenemos una llave dimensional que abre portales no muy diferentes.

El continente perdido (Atlantis the Lost Continent, 1961)

No es la mejor película de George Pal, pero sí una de las pocas dedicadas al continente perdido de la Atlántida, la base para imaginar el reino de Atlantis de Aquaman, al que en 'Liga de la Justicia' se le han dedicado unos cuantos minutos. En esta tenemos una visión de colorín technicolor y brillantina, algunos elementos steampunk con inspiración marina, como un submarino en forma de pez, monstruos gigantes, hombres animales con cabezas de toro y cuernos, Neptuno, los pilares de Hércules, malvados hechiceros y villanos que comparten espíritu art decó con el mundo de Aquaman y un espíritu de cine de pipas que seguro que sí que vio James Wan.

Mothman, la última profecía (The Mothman Prophecies, 2002)

Cuando los parademonios empiezan a hacer de las suyas la policía se aferra a dibujos descriptivos de quienes los han visto que parecen inspirados en los avistamientos del Mothman, el hombre polilla, con cuya mitología Zack Snyder juega a través de la imagen tradicional de las visiones reales. No hay muchas películas sobre el mito, pero sí una bastante buena, en la que el ser del título no hace mucha presencia pero en la que sí que hay un buen abc de su mitología para los que estén interesados en el jugueteo de Snyder con esa leyenda.

Disponible en Fubo

Excalibur (1981)

En el Snyderverso de DC, la película de fantasía medieval de John Boorman es la película que iban a ver los Wayne la noche de la tragedia, y no es por casualidad. La violenta visión del mito artúrico es una clara inspiración para un director de género que busca la calificación R y, desde el diseño dorado de las armaduras, puede seguirse su influencia en los pasajes de épica más mitológica de 'Liga de la Justicia". Sobre ella, Zack Snyder explicaba a EW:

“Es un cineasta rebelde genio que básicamente hizo la película sin dinero en su patio trasero en Irlanda. Pero es con lo que sueñas cuando piensas en guerreros, misiones y caballeros. Es una película increíblemente conmovedora sobre lo que es ser humano, tener defectos y querer ser más".

Disponible Alquiler en Rakuten TV

Las amazonas (Le guerriere dal seno nudo, 1973)

La atención de Snyder al origen de Wonder Woman incluye tramos en los que el mundo de las amazonas se nos muestra con espíritu de cine de espada y sandalias, y en esta versión femenina del peplum italiano tenemos una civilización muy similar. Un imperio imagnario de mujeres soldado que deben pasar por la 'humillación' de aparearse una vez al año con hombres fuertes, por ejemplo de una guarnición del ejército griego, para tener hembras y continuar su línea. Por supuesto es cine italiano así que hay escenas lésbicas eróticas y peleas de gatas, pero la fotografía panorámica de Aldo Tonti y Alejandro Ulloa aumenta la escala y el aspecto es más profesional que las clásicas series B, por lo que se erige como una de las mejores del subgénero.

El hermano de otro planeta (The Brother From Another Planet, 1984)

Este clásico oculto de la ciencia ficción de John Sayles, está protagonizado por "El hermano", un alien que, como Superman, es un refugiado del espacio con superpoderes, lo que ofrece una mirada alegórica a la historia del hombre negro en Estados Unidos, lo curioso es que el protagonista es Joe Morton, que en La 'Liga de la Justicia' es Silas Stone, el creador y padre del superhéroe negro Cyborg, lo que hace carambola con su papel en 'Terminator 2: el juicio final', donde interpreta al responsable de la creación de Skynet.

Cementerio viviente (Pet Sematary, 1989)

En el primer montaje de 'Liga de la Justicia' Flash hacía una pequeña broma cuando al resucitar a Superman la cosa sale regular, y menciona la novela de Stephen King 'Cementerio viviente' en la que un cementerio para mascotas en la que tras enterrar a un animal, tu hijo o su esposa, vuelven de entre los muertos como versiones malvadas, y es hasta cierto punto lo que le ocurre a Superman, que parece, sin que sepamos bien por qué, despertarse muy cabreado. Es curioso porque tanto este momento como la trama de 'Wonder Woman 1984' tienen trazas de la historia 'La pata de mono' en la que se inspiró King.

Disponible en: Amazon Prime Vídeo

Eliminators (1986)

La infame productora Empire sacaba ideas de tebeo y las convertía en películas, y en los 80 esto podría haber sido considerado un grupo de superhéroes de editoriales com Epic Comics o series de 2000 A.D.. No había tanto superpoderes como ninjas, gente armada y hombres máquina que podrían ser primos del Cyborg de 'Liga de la justicia'. La influencia cyberpunk se apreciaba en filmes como 'The Vindicator' (1986) o esta, que se adelantaron a 'Robocop' (1987), pero esta tenía a uno de los primeros "supergrupos" del cine.

Inmortals ( 2011)

La influencia de '300' (2006), heredada de 'Sin City' (2005) en el cine de acción posterior no es tan evidente como en esta nueva película de sus productores, pero no olvidemos que su director, Tarsem Singh ya había dirigido 'La celda' (2000) y 'The Fall: el sueño de Alejandría' (2006), por lo que el estilo hiper estilizado de videoclips no es tan de deudor de Snyder como puede parecer. La locura extra en los diseños, el preciosismo sin medida y la cámara lenta parece que ha vuelto a influenciar de vuelta en Snyder quien parece que también disfrutó de esta mirada pop a la mitología y convirtió a su protagonista,** Henry Cavill** en el icono de su trilogía. Las escenas con las amazonas de 'Liga de la Justicia' parecen una escena extra de este reivindicable film.

Disponible en HBO