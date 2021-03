'Linterna Verde', la infravalorada película con Ryan Reynolds era el verdadero camino a seguir en DC

Con un diseño de producción estupendo, un reparto de altos vuelos y ganas de seguir la senda de la aventura más tradicional, la adaptación de 'Linterna Verde', uno de los personajes más populares de DC Cómics, tenía todo para conquistar el mundo. Pero lo que pasó fue justo lo contrario. Tal vez va siendo hora de reconocer, una década después, que aquel intento mereció mucha mejor suerte.

2008: Marvel arranca con fuerza con su primera apuesta cinematográfica y con la inestimable ayuda de Robert Downey Jr, 'Iron Man' revienta el mercado. En el verano de 2011, cuando 'Los Vengadores' aún no se habían reunido y Christian Bale aún era 'El Caballero Oscuro' favorito del mundo, Warner Bros y DC decidieron que era la hora de expandir su universo con uno de los personajes más atractivos de la casa. Un personaje, a priori, de segunda categoría, pero con un universo lo suficientemente rico y fascinante como para permitirle a su estudio esperar una continuidad cinematográfica. Total, después de 'Jonah Hex' qué podría salir mal.

Con 'Linterna Verde', Warner firma uno de sus más sonados fracasos en el cine de cómics de los últimos años. Rápidamente, la película que iba a ser la punta de lanza de un universo extendido, se convirtió en el hazmerreír del género en Internet. Siendo honestos, es justo admitir que la película de Martin Campbell está a miles de galaxias de adaptaciones estrepitosas como 'Catwoman' (¿dónde está Pitof?) o 'Elektra', pero el mundo decidió ponerse de acuerdo y enterrar una películas más que digna.

El personaje disfrutó de un gran éxito en 2005, cuando se relanzó con el trabajo de Geoff Johns, dando un lavado de cara a un personaje que resurgía de las cenizas y se volvía en uno de los títulos más atractivos del panorama. Aquel personaje "de segunda" era ahora el centro de atención. Nuevo diseño, nueva historia. Hal Jordan nos lleva a nuevos territorios. Este toque de Geoff Johns aparece en la película de Campbell, especialmente a nivel del diseño de los personajes y orígenes. Hal Jordan, un piloto de pruebas temerario y rebelde, se transforma en superhéroe intergaláctico tras ser elegido como su sucesor por un alienígena moribundo llamado Abin Sur, el guardián del sector de la galaxia donde se encuentra nuestro planeta.

Mucho antes de que ninguno de nosotros soñase con que los 'Guardianes de la Galaxia' de Marvel iban a pasar a ser nuestros héroes favoritos, DC tuvo la oportunidad de reinar en el espacio exterior a través de los Green Lantern Corps. Las razas extraterrestres de la película están brillantemente trasladadas a la pantalla. De Abin Sur a Parallax, un enemigo aterrador más cercano a película de terror que a una aventura familiar.

Los Guardianes, miembros fundadores del Cuerpo de Linternas Verdes, también están bien representados. Sus diseños y voces dan personalidad a cada uno, y es un placer ver a los Guardianes en Oa, ideados con un diseño realista realmente atractivo. Todos estos diseños y efectos lucen magistrales diez años después. Por supuesto, el Sinestro de Mark Strong luce de fábula tanto bajo su uniforme verde como en el que muestra tras los créditos. A pesar de estos grandes detalles, la película fue un fiasco.

Con 200 millones de presupuesto, apenas recuperó esa inversión entre los mercados domésticos y globales. Además, la (inexplicable) mala recepción crítica hizo que todo el planeta asumiera al mismo tiempo que estábamos ante un desastre. Fue tal el énfasis que incluso su protagonista terminó convencido. Aunque es justo reconocer que ahora, con el lanzamiento de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder', Reynolds ha cedido y ha disfrutado de la película, reflejándolo en un jugoso hilo de Twitter hace unos días.

Excited to see the Snyder Cut. But ahead of its debut – and with the aid of a good amount of #AviationGin - tonight at 6pm EST I’ll do something I’ve never done: actually watch Green Lantern. Happy #StPatricksDay