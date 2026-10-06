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El rodaje de 'Kraven the Hunter' fue un suplicio para para uno de sus actores: "No creo que esto esté yendo bien"

En su día, Christopher Abbott creyó que su papel como El Extranjero sería la única oportunidad de salir en una película Marvel. Ahora se va a hartar

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Nos hemos olvidado como si fueran recuerdos de Vietnam, pero en 2024 Sony estrenó tres películas de su "universo Spider-man". Y, por supuesto, a cada cual más mala: 'Madame Web', 'Venom: El último baile' y 'Kraven the hunter' eran dignas de compartir universo con 'Morbius'. Se perdió muchísimo dinero, a nadie le importó y, ahora, es el momento de recordar batallitas de aquella época loca: hace dos años.

Tu casa es... ¡Kravenclaw!

Es el caso de Christopher Abbott, al que pronto conoceremos como el Profesor X de 'X-Men', pero antes hizo sus pinitos en el cine superheroico como El Extranjero, el villano de 'Kraven the hunter' que nadie terminó de entender. Ni siquiera el propio actor: "J.C. Chandor, el director, me debe una y grande. Creo que puedo hablar sin problema, puedo decir mierda sobre mí mismo. No sabía qué estaba haciendo ahí", ha confesado en el podcast de Josh Horowitz.

No entendía cuál era el superpoder. No sabía lo que estaba pasando. Pensaba, "¿Qué? ¿Me quito las gafas y qué pasa?", y nadie podía darme una buena respuesta. No sabía lo que estaba llevando en esa cosa, lo he enterrado así de hondo. Me encanta Aaron. Alessandro es un buen colega. Me gusta toda la gente, están genial en la película. Yo no sé lo que estoy haciendo en esa cosa.
'Kraven the Hunter' será la última película del universo de villanos de Spider-Man de Sony, por el momento. Y hay una buena razón
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De hecho, según Abbott, ya desde el rodaje notaban que algo fallaba: "En el momento, pensaba 'No creo que esto esté yendo bien'. J.C. me pidió que lo hiciera, y nunca he hecho una película como esa. Quiero ver cómo funciona el engranaje de un proyecto así. Fue interesante". Al público no se lo pareció, desde luego: recaudó 62 millones de dólares ante un presupuesto de 130 millones y hundió para siempre el floreciente universo. La parte buena es que nadie va a ver 'X-Men' y preguntarse qué hace ahí El Extranjero.

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