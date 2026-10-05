La película de 'Madoka Magica' por fin tiene fecha de estreno. El final del anime de magical girls se podrá ver en cines para un colofón histórico

En los últimos meses los fans de 'Madoka Magica' han estado viendo cómo se iban anunciando cada vez más fechas de estreno internacionales para 'Walpurgisnacht: Rising' y en España estábamos a verlas venir. Ahora por fin Selecta Visión se ha terminado de mojar con la distribución, y después de 13 años de espera tendremos la conclusión en pantalla grande para la épica saga de magical girls traumatizadas.

Una despedida a lo grande

'Madoka Magica Walpurgisnacht: Rising' se estrenó en Japón el pasado 28 de agosto. Llegó tras la serie de anime y 'Rebellion', estrenada en 2013 para ampliar la trama de la serie con una secuela y un golpe en la mesa, pero desde Magica Quartet todavía tenían en la manga un último capítulo.

Selecta Visión ya había anunciado que 'Madoka Magica Walpurgisnacht: Rising' se podría ver durante el próximo Festival de Sitges el 17 de octubre, pero aún estábamos esperando el estreno de la película para el gran público. Durante la San Diego Comic Con de Málaga han venido con novedades y se ha terminado de confirmar que la nueva película de 'Madoka Magica' se podrá ver en cines a partir del 27 de noviembre.

La película de anime se podrá ver en toda España a partir de esa fecha, de manera exclusiva en la cadena Yelmo Cines. En principio parece que solo llegará en versión original con subtítulos, pero desde luego es una oportunidad única para poder ver 'Madoka Magica' en pantalla grande, y más con esta película que promete ser el colofón a la saga de anime que arrancó en 2011. Las entradas saldrán a la venta de manera anticipada el 5 de noviembre, con lo que para esa fecha podremos tener una mejor idea del nivel de distribución que habrá en salas.

Lo cierto es que 'Madoka Magica Walpurgisnacht: Rising' ha sido muy alabada por su animación, que ha ido causando numerosos retrasos en el desarrollo de la película, así que por lo menos promete ser un espectáculo visual tremendo. Ahora nos queda por ver cómo la trama riza más el rizo, y si las magical girls de 'Madoka Magica' consiguen tener una suerte de final feliz o nos dejan llorando a moco tendido de nuevo.

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