Luis Zahera está que no para entre cine y televisión. En octubre nos llegaron 'Colisión' y 'Leones en invierno', pero en apenas un par de meses también se estrena la segunda temporada de 'Animal', la comedia costumbrista de Netflix.

Entre rodajes interminables, largas jornadas con turnos rotantes y una implicación tremendamente profesional, Zahera tiene que ir con las pilas bien cargadas. Y el secreto parece ser un desayuno de campeones que desde luego no te va a dejar con hambre.

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El actor de 60 años ha compartido en una entrevista reciente en XLSemanal sus hábitos mañaneros. La proteína, las grasas vegetales y los carbohidratos son esenciales, y Zahera nos ha desvelado el desayuno con el que arranca por las mañanas:

"Tomo cuatros huevos fritos con pan para la yema y un sándwich de jamón y queso fundido", dijo Zahera, que también combina esta comida con "Fruta y nueces y leche de avena con polen".

Ni café ni té, leche vegetal con polen. Una primera comida muy completa en la que prima la proteína para ir con el estómago lleno a los rodajes. Aunque en la entrevista también habló de sus papeles más recientes, como el cambio de registro para 'Colisión', que le dejó muy contento porque afirma que así va evitando que le encasillen en un único tipo de personaje.

"Y se agradece este cambio; si no, te encasillan en un tipo de personaje. Aunque lo malo no es que te encasillen, sino que te falte trabajo", afirmó Zahera, que también reflexionó sobre el clima social actual y se posicionó a favor de las reclamaciones de las generaciones jóvenes: "Toda esta ola es esperanzadora pero sinceramente mis tiempos eran mucho más cómodos, más fáciles que los vuestros".

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