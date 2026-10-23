"Un thriller brutal que te deja noqueado". Santiago Segura recomienda esta película que acaba de estrenarse en cines

Santiago Segura todavía no se ha pronunciado sobre el hecho de que 'La bola negra' le ha arrebatado a 'Torrente presidente' la condición de película española más taquillera del año. Lo que sí ha tenido tiempo es para recomendar con pasión un thriller que acaba de estrenarse en cines titulado 'Leones en invierno'.

Basada en una novela de Carlos Augusto Casas, 'Leones en invierno' cuenta cómo la repentina muerte de su hija en un atropello donde el conductor se da a la fuga lleva a que el padre de la víctima investigue lo sucedido, tropezando por el camino con su pasado oscuro. Sumergido en un mundo de corrupción, poder y crimen organizado, no dudará en cruzar cualquier tipo de línea roja para dar con el responsable.

"Muy recomendable"

Luis Zahera, Inma Cuesta, Roberto Álamo, José Manuel Poga, Luis Callejo, Jordí Mollá, Ana Wagener, Irene Escolar y Antonio Durán encabezan el potente reparto de 'Leones en invierno'. Por su parte, la dirección corre a cargo de Albert Pintó, a quien también debemos títulos como 'Malasaña 32' o 'Nowhere'.

Es cierto que tener que competir con títulos como 'Clayface', la nueva versión de 'Sentido y sensibilidad' o 'Arriba tutto' puede hacerse muy cuesta arriba para 'Leones en invierno', siendo ese quizá uno de los motivos para que Segura no haya tenido en publicar en su cuenta de la antigua Twitter que es "Un thriller brutal que te deja noqueado! Muy recomendable!".

Eso sí, cuesta imaginar que no haya al menos un poco de interés personal en lo que podría parecer un halago totalmente desinteresado. ¿El motivo? Una de las compañías detrás de 'Leones en invierno' es Bowfinger International Pictures, la productora liderada por Segura junto a María Luisa Gutiérrez.

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