La película distópica que arrasa en Netflix y es número 1 en casi 60 países: un thriller de supervivencia que lleva a su protagonista al límite

El último gran estreno cinematográfico de Netflix ha llegado desde España y se titula 'Nowhere'. El thriller de supervivencia protagonizado por una muy sufridora Anna Castillo ('Girasoles silvestres') ha logrado alcanzar el número 1 en casi 60 países y está llamado a ser uno de los grandes éxitos de la plataforma de este 2023. Una de las claves para ello está en llevar al límite a su protagonista.

'Nowhere' es un thriller distópico que nos lleva a un futuro en el que los recursos escasean y la mayoría de la población sufre por ello. En ese escenario seguimos a Mía, una mujer embarazada que intenta escapar de un país totalitario en compañía de su marido. El plan es tan sencillo como aparentemente efectivo, y consiste en refugiarse en un contenedor marítimo, pero las cosas no tardan en complicarse y Mia acaba viéndose abandona a su suerte en alta mar.

Decepcionante

Dirigida por Albert Pintó, también responsable de 'Malasaña 32' y varios episodios de 'Sky Rojo', la gran baza de 'Nowhere' es que su protagonista esté interpretada por Castillo, una de las mejores actrices jóvenes de nuestro cine. De hecho, lo que realmente me llamaba la atención de la película era verle al frente del reparto, pero a la hora de la verdad yo al menos he acabado bastante decepcionado. Ni siquiera sus esfuerzos para sacar todo adelante evitan que el barco se hunda sin contemplaciones.

Eso sí, tengo claro que muchos espectadores no van a estar para nada de acuerdo conmigo, pues 'Nowhere' es una apuesta muy decidida por la intensidad y si consigue atraparte, es probable que pases un muy buen mal rato. Por mi parte, creo que no arranca mal e incluso tiene una escena con cierta pese a que nos la vemos, pero cuando llega la gran escena dramática a mitad de metraje lo que yo veo en pantalla roza el ridículo cuando debería ser el momento que nos agarrase para no soltarnos ya nunca más...

Con todo, 'Nowhere' puede convertirse en una de esas películas de las que acaba hablando todo el mundo -aunque ni de broma será una de las mejores de Netflix de este 2023-, ya que la temática que propone y la forma de hacerlo invitan a ello. Y es que las pocas ideas que maneja son muy potentes, pero a mí no me ha convencido el resultado. Espero que a vosotros no os suceda lo mismo.

En Espinof: