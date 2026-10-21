'Sentido y sensibilidad' tiene todo lo que promete su título. Una encantadora dosis de romanticismo y buen cine que reafirma la atemporalidad de Jane Austen

Por encima de cualquier otro elemento estilístico, dramático o narrativo, si algo comparten las grandes historias, independientemente del medio en que hayan sido narradas, ese es su cariz atemporal. Una vigencia inusualmente perenne que, a través de la universalidad de sus temas, sus personajes y los conflictos a los que se enfrentan, permite que sean disfrutadas a través ya no solo de generaciones de lectores o espectadores, sino también de los siglos.

Es, precisamente, en este viso imperecedero, en el que se encuentra la respuesta a las siempre impertinentes preguntas que invitan a cuestionar la necesidad de, en el caso que nos ocupa, nuevas adaptaciones de clásicos literarios. Un fenómeno que continúa estando a la orden del día y que este 2026 nos ha dado dos ejemplos perfectos de por qué se sigue apostando por este tipo de productos.

El primero de ellos es la comentada hasta la extenuación 'La Odisea' de Christopher Nolan y, el segundo, de una naturaleza radicalmente opuesta a la épica homérica, es la última traslación del papel a la gran pantalla de 'Sentido y sensibilidad': una exquisitez tanto en lo formal como en lo puramente emocional que, si se me permite el chascarrillo de segunda, tiene todo lo que promete su título.

Romanticismo atemporal

La cineasta Georgia Oakley, que se ha desenvuelto a las mil maravillas en una producción mucho más grande y ambiciosa que su celebrado debut 'Blue Jean', ha logrado, junto a la guionista debutante Diana Reid, canalizar todo el espíritu de la novela de Jane Austen con un cariz más terrenal, menos engolado y, en cierto modo, más moderno y actual —lo cual no es necesariamente mejor ni peor— que el de las anteriores versiones de la saga de las Dashwood en el cine y la televisión.

Con esta aproximación, en la que la naturaleza y la libertad de la cámara tienen un peso específico, la 'Sentido y sensibilidad' de 2026 se siente clásica y, al mismo tiempo, de rabiosa actualidad, lo cual le permite apelar a diferentes demografías; tanto a un público más joven que puede encontrar en ella una puerta de entrada ideal al universo Austen como a un sector más entrado en años que decida liberarse por cualquier prejuicio generado por la magnífica interpretación de 1995 dirigida por Ang Lee.

A pesar de que Oakley y Reid deciden jugar a lo seguro y mantenerse fieles a los vaivenes argumentales del relato original, la falta de sorpresas no está reñida con una encomiable capacidad para conmover gracias a una apuesta plena por el romanticismo que funciona a la perfección —sobre todo cuando añadimos a la ecuación las notables interpretaciones de Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles—, pero que hace que el conjunto sea mucho menos afilado y más obvio de lo que los más puristas podrían desear.

Redondeando la que, sin duda, es una de las grandes sorpresas del curso cinematográfico, encontramos la espléndida dirección de fotografía de Arnaud Potier —'Skin', 'Galveston'—, en unos hermosos y convenientes 35mm —ya sabemos lo bien que sientan a este tipo de ambientaciones decimonónicas— y con una relación de aspecto de 1.66:1 que convierte los paisajes en obras de arte y los primeros planos en un catalizador perfecto para la emoción.

'Sentido y sensibilidad' es un rotundo deleite para la vista y también el corazón que, en tiempo de efectismos y exabruptos, nos recuerda que un gran clímax solo necesita un beso para ponernos los pelos de punta cuando llega precedido por una gran historia. Una de esas que, sin importar cuántos siglos han transcurrido desde que su autora escribió su punto y final, siguen enamorándonos y haciéndonos suspirar una y otra vez.

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