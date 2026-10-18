Los Javis destronan a Santiago Segura. 'La Bola Negra' acaba de superar a 'Torrente Presidente' como la película española más taquillera del año

El fenómeno de 'La bola negra' sigue destrozando récords y ahora ha conseguido uno de lo más importantes a su alcance, ya que acaba de superar a 'Torrente Presidente' para convertirse en la película española más taquillera del año -y la cuarta de todos los tiempos-, sumando ya una recaudación de 28,6 millones de euros.

La película de Los Javis ha llegado a esa cifra gracias a los 1,21 millones de euros adicionales que sumó durante este sábado 17 de octubre de 2026. Obviamente, los datos de 'La bola negra' todavía van a seguir creciendo mucho más, por lo que la distancia con el largometraje de Santiago Segura, que se quedó en 28,13 millones durante su andadura por salas.

Los próximos objetivos

El próximo objetivo a batir de 'La bola negra' es superar los 33,17 millones de 'Barbie' para entrar en el top 10 histórico de las películas más taquilleras de la historia en España. Ahora mismo ocupa el puesto 18, que hasta ahora pertenecía a 'Piratas del Caribe: El cobre del hombre muerto' con 28,27 millones.

Lo que también empieza a sonar cada vez más factible es que 'La bola negra' logre convertirse también en la tercera película española más taquillera de todos los tiempos en nuestro país. Ahí la cifra que tendría que superar son los 35,48 millones de euros que sumó 'Ocho apellidos catalanes' en 2015. Ya llegar hasta los 42,41 millones de 'Lo Imposible' parece más complicado, pero tampoco lo descartemos por completo.

Eso sí, los 55,37 millones de 'Ocho apellidos vascos' sí que parecen imbatibles, pues el ritmo de recaudación de 'La bola negra' ya ha bajado de forma sensible y básicamente debería duplicar lo recaudado hasta ahora para ello.

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