'La bola negra' es una declaración de intenciones, especialmente tras la experiencia de Javier Calvo en 'Física o Química': "Nadie me quería contratar"

Para los Javis era fundamental contar con actores gays dentro del reparto de 'La bola negra'. Al fin y al cabo, retrata las vidas de varios hombres homosexuales a lo largo de diferentes líneas temporales, con una historia de amor ambientada en plena Guerra Civil y el fuerte impacto de la represión de la dictadura franquista.

Así que dar a un actor la oportunidad que ellos quizás no tuvieron en su momento era una declaración de intenciones y un fuerte mensaje político muy necesario para los directores.

Yo ya lo viví

'La bola negra' ya está en la carrera a los Oscar, siguiendo el camino que abrieron en su momento 'Brokeback Mountain' y 'Moonlight' para las películas con romances abiertamente gays. Aunque 'La bola negra' también tiene un enfoque muy diferente, y con un retrato más directo de la sensualidad masculina.

"No hay una manera mejor de que la gente entienda las cosas que a través del arte y las películas. Son un gran vehículo para crear empatía. Porque cuando lloras con alguien, estás unido para siempre a esa historia, a esa persona, a esa comunidad", dijo Javier Calvo a Variety.

El fichaje de Guitarricadelafuente fue uno de los elementos más importantes para 'La bola negra', y para los Javis también se sintió como una declaración política necesaria. Especialmente por la experiencia del propio Calvo, quien se vio encasillado y un tanto olvidado tras interpretar a un personaje gay en 'Física o Química' (e incluso se mofó de su propia situación con un chiste meta en 'Paquita Salas').

"Después nadie me quería contratar", dijo Calvo. "La gente tiende a contratar a actores heterosexuales porque no quieren arriesgar su dinero, y creo que eso es homófobo. Así que queríamos hacer de esto una declaración".

Aunque Calvo y Ambrossi son conscientes de que el mensaje político de su película es tremendamente poderoso, y que en el pasado ciertos actores se lo habrían pensado en participar en ella. No fue el caso de Miguel Bernardeau , que terminó haciéndose con el papel de Rafael Rodríguez Rapún "a pesar" de ser heterosexual.

"Entiendo perfectamente por qué hay actores hetero que quieren interpretar personajes gays. Es su trabajo, interpretar a gente que son diferentes a ellos, no estoy en contra de eso", dijo Ambrossi. "El mensaje político sigue estando ahí, con la gente LGBTQ+ delante y detrás de la cámara. Miguel [Bernardeau] está en un momento tan bueno de su carrera que quería un desafío así".

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