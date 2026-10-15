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Guitarricadelafuente sorprende al revelar cómo le ofrecieron Los Javis su papel en 'La bola negra': "¡Habéis bebido demasiado!"

Del Primavera Sound a los Óscar: cuando Guitarricadelafuente recuerde estos años le van a parecer un sueño

Guitarrica
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Randy Meeks

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Randy Meeks

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Que Los Javis hayan escogido como uno de los protagonistas de 'La bola negra' a Guitarricadelafuente ahora nos parece normal (personalmente, he fantaseado con los actores de Hollywood tratando de pronunciar su apodo en los Óscar), pero cuando se anunció el casting causó muchas cejas levantadas... incluida la del propio cantante, que nunca había pensado meterse a actor. 

Tanto va Guitarrica a la fuente...

Lo de 'La bola negra' está siendo un fenómeno increíble, aunque haya quien se niegue a reconocerlo. ¿Cuándo habríamos soñado que una película española copara la portada de Variety? En este caso, el medio más importante del mundo les ha dedicado un larguísimo artículo contando cada entresijo del rodaje... incluyendo cómo fue el casting de Guitarrica, tan sencillo como acercarse a él en el Primavera Sound y pedirle que fuera su protagonista. 

"¡Estáis diciendo esto porque todo el mundo está borracho ahora! ¡Habéis bebido demasiado!", les dijo entre conciertos de Pulp y Charli XCX. Sin embargo, al día siguiente, Javier Calvo le pidió que fuera a Madrid para que le explicaran su personaje. Aún no habían empezado a escribir el guion, pero tenían claro tanto qué querían de Sebastián como que necesitaban que tuviera su cara. Y claro, Guitarrica se sintió como el protagonista de 'Ha nacido una estrella'

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"Lady Gaga es el ejemplo perfecto del que todo el mundo me habla: '¡Eres Lady Gaga!'". De hecho, confiesa que tenía respeto a actuar, pero el papel le hablaba directamente: "Si hubiera nacido en ese pueblo bajo ese circunstancias, Sebastián sería exactamente yo". Que una promesa en el Primavera Sound entre vasos de cerveza tenga muchas posibilidades de acabar en los Óscar no dejará nunca de ser increíble. 

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