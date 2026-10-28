Netflix acaba de anunciar el regreso de una de las series españolas más aplaudidas del 2025. Volverá a contar con Luis Zahera como estrella

En Netflix han estado bastante acertados con varias series de comedia españolas. Ahí está el fenómeno de 'Machos Alfa' y sus cinco temporadas, y por supuesto no podemos olvidar 'Muertos S.L.', que, si bien no ha contado con todo el apoyo de la plataforma, sí ha gustado a casi todo aquel que le ha dado una oportunidad. A esta lista de éxitos de los hermanos Caballero podríamos añadir 'Animal', una comedia encabezada por un veterinario con un enfoque muy humano que pronto volverán con nuevos episodios.

5,2 millones de reproducciones en Netflix

La creación de Víctor García León y protagonizada por Antón (Luis Zahera), un veterinario rural obligado a aceptar un trabajo en una tienda de mascotas, funcionó bastante bien para el servicio de streaming, llegando a colarse en el top 2 de las series de habla no inglesa más vistas del mundo en la plataforma con algo más de 5,2 millones de reproducciones. Esto, unido a su ajustado presupuesto y, posiblemente, también a su bonito mensaje, hizo que Netflix no se lo pensara demasiado y la renovara.

Obligados a compartir consulta, tío y sobrina convertirán cada diagnóstico en una batalla en la segunda temporada de Animal

Y ahora ya tenemos fecha para el estreno de la segunda temporada. Netflix confirmó ayer que 'Animal' regresará con nuevos episodios el próximo 1 de enero, recuperando a Luis Zahera y Lucía Caraballo como protagonistas. Según adelanta la sinopsis oficial, Antón atraviesa su mejor momento: en el nuevo Kawanda Urban se ha ganado el respeto de los clientes, el cariño de sus compañeros e incluso la confianza de Mike (Álvaro Mel), su jefe. Sin embargo, todo cambia con la vuelta de Uxía (Caraballo), ahora recién diplomada en etología, la ciencia que estudia el comportamiento animal. "Obligados a compartir consulta, tío y sobrina convierten cada diagnóstico en una batalla: Antón busca dolencias físicas; Uxía, problemas emocionales. Entre perros, gatos y un sinfín de peluditos, Antón, Uxía y Mike ponen en marcha un servicio de entierro para mascotas que trae una prosperidad insólita a Topomorto. Por una vez, todo parece ir bien. Pero la abundancia también tiene un precio. Topomorto empieza a llenarse de nuevos vecinos y de modas que nadie entiende, y el pueblo que Antón conocía cambia a toda velocidad. Cuando la buena racha empieza a oler raro, Antón decide investigar qué hay detrás".

Animal no solo funcionó en términos de audiencia, también gustó. Fue nominada al Emmy Internacional 2026 a mejor comedia, y cuenta con un 7/10 de nota media en IMDb. Si queréis saber más, tenéis también disponible la opinión del compañero Mikel Zorrilla en Espinof: Es la única serie de Netflix tan entretenida que la he visto dos veces. 9 episodios de pura diversión con un protagonista antológico. Yo secundo su valoración. Desde luego no te va a hacer daño verla y posiblemente te la devores en pocos días.

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