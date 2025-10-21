Netflix acaba de renovar una de las mejores series del año por una temporada 2 presentando un casting de lo más insólito

Seguro que no era el único que no tenía mucha confianza en 'Animal', la serie de comedia protagonizada por Luis Zahera que Netflix estrenó el pasado 3 de octubre. Sin embargo, luego acabó siendo una de las mejores series del año, por lo que me alegra mucho que la plataforma acabe de anunciar su renovación por una temporada 2.

La renovación llega con 'Animal' ocupando todavía un lugar destacado entre las series de habla no inglesa más vistas de Netflix. De hecho, durante la semana del 6 al 12 de octubre ocupó el segundo puesto con 5,2 millones de visualizaciones. Si a eso le sumamos que no debe ser especialmente cara, no cuesta nada entender que la plataforma haya apostado tan rápido por su continuidad.

Casting de ovejas

Además, la noticia viene acompañado de algo bastante insólito: un casting de ovejas en Madrid para elegir nuevos fichajes de cara a la temporada 2. Una divertida estrategia promocional en la que también han participado Zahera y Lucía Caraballo, quienes, obviamente, regresarán como Antón y Uxía en los nuevos episodios de la serie.

Desde Alea Media prometen que "en la segunda temporada de Animal, volvemos a sumergirnos en el fascinante vínculo entre animales y humanos de la mano de Antón y Uxía. No faltan a la cita Kawanda - con sus kawanditos y sus frases de taza - ni el retrato de un mundo rural en lucha constante por sobrevivir. En resumen: más peluditos, más granjas, más Antón y Uxía y, por supuesto, más comedia". Estoy deseando poder verlo.

Por el momento no hay fecha de estreno para la temporada 2 de 'Animal', pero esperemos que la espera no sea tan larga como en otras series. Y tampoco me voy a quejar si tiene más episodios que la primera, que sus nueve capítulos acaban sabiendo a poco.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025