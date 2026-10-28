Más zombis, más acción y un ritmo vibrante. 'Apocalipsis Z: Nuevo Mundo' supera a la primera película apostando a ser lo más grande posible

Uno de los grandes éxitos de Prime Video en 2024 fue 'Apocalipsis Z: El principio del fin', adaptación de la novela homónima de Manel Loureiro que cuenta con dos entregas más. La secuela era entonces inevitable y lo suyo habría sido mantener el camino marcado por los libros, pero en Amazon han apostado por hacer algo diferente, aunque no por ello necesariamente peor o mejor.

La primera consecuencia de esa decisión es que 'Apocalipsis Z: Nuevo Mundo', que se estrena este 30 de octubre, cuenta con un protagonista diferente, ya que dejamos atrás al Manel de Francisco Ortiz para dar paso al Roberto de Carlos Alcaide. Eso es algo que se aclara desde el primer minuto de una secuela que apuesta a tener más acción y ser mucho más espectacular que su predecesora.

A por todas desde el principio

'Apocalipsis Z: Nuevo Mundo' pone muy rápido todas las cartas encima de la mesa y apuesta por un ritmo vibrante desde el minuto 1. Eso se contrapone al arranque de 'Apocalipsis Z: El principio del fin', donde apostaba por un enfoque más íntimo que nos permitía conectar más con su protagonista hasta que todo cambiaba en un tramo final que resultaba algo decepcionante.

En la secuela se opta por un enfoque más consistente, dando un gran peso específico a los militares a modo de única fuerza relevante contra la masa continuada de zombis. Para ello se empieza dejando algunas pistas sobre el origen de todo, algo que acaba resultando un tanto contraproducente. El problema es que es algo que se usa en parte para que empaticemos más con el personaje interpretado por Alcaide, pero a la hora de la verdad resulta mucho más plano que Manel.

Eso es algo que resta humanidad a 'Apocalipsis Z: Nuevo Mundo', y los intentos posteriores por dar un toque más emocional a lo que sucede tampoco terminan nunca de ser algo memorable. Al final, no dejan de ser otra forma de llegar al siguiente ataque zombi, siendo ahí donde esta secuela sí que supera claramente a la primera.

Ya en el arranque se nota que Carles Torrens debe haber contado aquí con un presupuesto más generoso que en la primera parte, siendo algo que tiene toda la lógica del mundo, pues no inviertes lo mismo en algo que no sabes qué tal va a funcionar que en la secuela de uno de tus grandes éxitos. Además, eso se nota en pantalla en todo momento, pues le permite ser más atrevido y que las escenas de acción tengan mucha mayor presencia.

Sí es verdad que visualmente se nota un look digital algo feo a los ojos que ya estaba presente en el tramo final de 'Apocalipsis Z: El principio del fin'. A mí no es algo que me termine de convencer, pero sí es cierto que parece una decisión puramente estética que afecta a la película a todos los niveles. Eso hace que sea más consistente, aunque hasta cierto punto impida que pueda deslumbrar más al espectador.

No obstante, Torrens sí acierta al querer convertir 'Apocalipsis Z: Nuevo Mundo' en una película más vibrante, ya que la película brilla mucho más cuando predomina la acción por encima de los personajes. Eso sí, resulta curioso que quizá la escena más contundente y efectiva sea aquella en la que se juega más con la tensión sobre lo que puede pasar a bordo de un barco que todo lo que sucede más tarde en Madrid.

Ahí es donde entra el contrapunto de que los personajes resultan algo anodinos, por lo que el hecho de que sean o no víctimas de los muertos vivientes nos da un poco igual. Sí es verdad que el político interpretado por Javier Godino es la excepción a la regla, pero más por cómo juega la película a que intuyamos qué esconde detrás y por la propia actuación de él que por lo que aporta específicamente en 'Apocalipsis Z: Nuevo Mundo'.

Personalmente, prefiero el enfoque íntimo de la primera hora de la primera entrega, pero luego sufría un bajón de interés grande jugando a ser un gran espectáculo. Esta secuela va directamente a eso y tiene las ideas más claras sobre cómo ejecutarlo, pues también tiene más medios para ir a lo grande. Por ello, nada más verla pensé que quedaría con la primera, pero reflexionando sobre ella, creo que finalmente gana a los puntos. Por la mínima, eso si.

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