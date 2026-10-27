El gran éxito de Netflix con el que nadie contaba: hace 17 años fracasó en cines y ahora esta película de acción arrasa en todo el mundo

En Netflix es habitual que títulos de catálogo se cuelen entre los más vistos de la plataforma en algunos países, pero no lo es tanto que haya películas de hace bastantes años que arrasen al mismo tiempo en muchos territorios. Eso es lo que ha conseguido 'Blindado', un thriller de 2009 que ha llegado hasta a ser número 1 hasta en 7 países de forma simultánea.

'Blindado' cuenta la historia de Ty Hackett, un veterano de guerra que regresa a casa rodeado de todo tipo de problemas, lo que le lleva a trabajar en una empresa de seguridad de transportes blindados. Un día le informan de un plan para robar la friolera de 42 millones de dólares y acaba aceptando con la promesa de que nadie saldrá herido, pero pronto todo se complica se forma irremediable.

Matt Dillon, Jean Reno, Laurence Fishburne, Amaury Nolasco, Milo Ventimiglia, Skeet Ulrich y Columbus Short encabezan el reparto de este thriller dirigido por Nimród Antal ('Predators') que en 2009 pasó sin pena ni gloria por los cines. De hecho, costó 20 millones de dólares, que tampoco es tanto para una película de este calibre, y luego tuvo una recaudación mundial de apenas 22 millones.

Yo recuerdo verla en su momento y que me pareció hasta algo monótono pese a buscar justamente lo contrario. Quizá es que haya mejorado con el paso del tiempo o que simplemente pasó tan desapercibida en su momento que muchos han descubierto su existencia con la llegada al catálogo de Netflix.

Lo cierto es que la crítica no la trató demasiado bien (un 42% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes) y el público tampoco acabó entusiasmado (un 5,7 de nota media en IMDb), pero eso no ha impedido que la semana pasada fuese la tercera película más vista de Netflix en todo el mundo al sumar 4,2 millones de visualizaciones, colándose en el top 10 en 68 países. Seguramente tuvo más espectadores entonces que durante su paso por cines...

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