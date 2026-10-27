George Lucas eliminó la mejor escena de la mejor precuela de Star Wars. Habría ayudado a entender mejor a Obi-Wan Kenobi y la tragedia de Anakin Skywalker

De todas las películas de la trilogía de precuelas de Star Wars, 'La venganza de los Sith' es la mejor valorada por los fans. El episodio que narra la caída de Anakin Skywalker al lado oscuro reúne algunas de las secuencias más recordadas de la saga, desde la espectacular batalla inicial hasta el enfrentamiento final entre Obi-Wan Kenobi y su antiguo aprendiz. Sin embargo, la película también dejó fuera algunos momentos que habrían enriquecido su historia, especialmente en lo que respecta a las relaciones personales de sus protagonistas.

Otra visión de Obi-Wan

En la escena incluida en la novelización de 'La venganza de los Sith', Obi-Wan visita a Padmé en su apartamento y le confiesa que sabe que mantiene una relación con Anakin. El Jedi explica que ha intentado no prestar atención a lo que ocurría entre ellos, tanto por su amigo como por ella. La conversación deja claro que Obi-Wan no solo sospechaba lo que sucedía, sino que había decidido respetar la intimidad de ambos para no arrebatarle a su amigo una de las pocas cosas que le hacían feliz.

La ausencia de este momento llama la atención porque una de las grandes incógnitas de la película es hasta qué punto Obi-Wan conocía la relación entre Anakin y Padmé. A lo largo de la historia hay indicios de que el maestro Jedi sospecha lo que ocurre, pero nunca se confirma de manera explícita cuánto sabe. Su conversación con Padmé cuando Anakin desaparece y la pregunta que le hace sobre la identidad del padre de su bebé pueden interpretarse como señales de que todavía desconoce algunos detalles. La escena de la novela habría despejado esas dudas y mostrado que Obi-Wan llevaba tiempo al tanto del romance, aunque había optado por no intervenir.

Además, este detalle también habría permitido apreciar mejor la evolución de Obi-Wan desde 'La amenaza fantasma'. Al principio de la trilogía, el Jedi se muestra mucho más rígido con las normas de la Orden y cuestiona las decisiones de su maestro, Qui-Gon Jinn, cuando este desafía al Consejo para entrenar a Anakin. Que años después esté dispuesto a mirar hacia otro lado ante una relación prohibida demuestra hasta qué punto ha cambiado y cuánto ha llegado a significar Anakin para él.

Por otro lado, la escena también habría reforzado la dimensión emocional de la amistad entre los dos Jedi. Obi-Wan no ignora las normas por indiferencia hacia la Orden, sino porque comprende que Anakin necesita algo más que instrucciones y advertencias para encontrar la felicidad. Aunque son varias las ocasiones en las que le aconseja que controle sus emociones y actúe con objetividad, también parece entender que su amigo no puede vivir sometido a todas las restricciones que le impone su posición. Y la conversación con Padmé habría mostrado una faceta más comprensiva de Obi-Wan, capaz de anteponer el bienestar de alguien a quien quiere a sus principios.

Por último, conocer este secreto habría hecho aún más devastador el desenlace de 'La venganza de los Sith'. Cuando Anakin se pasa al lado oscuro, Obi-Wan no solo pierde a su aprendiz, sino también al amigo al que ha intentado proteger y comprender, incluso cuando sus decisiones entraban en conflicto con las reglas Jedi.

La revelación de que siempre había conocido su amor por Padmé habría añadido una capa más a su enfrentamiento final, porque Obi-Wan habría sabido qué significaba aquella relación para Anakin y por qué su pérdida resultaba tan dolorosa. Aunque la película funciona sin esta escena, su inclusión habría dado más profundidad a la tragedia.

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